Hamburg, 1. Juli 2025. Die ALBIS Leasing AG (im Folgenden "ALBIS", ISIN: DE0006569403, WKN: 656940, www.albis-leasing.de) hebt auf Basis heute gewonnener Erkenntnisse die Neugeschäftsprognose für das Geschäftsjahr 2025 auf 100,0 Mio. EUR bis 107,5 Mio. EUR an. Im Rahmen ihrer Kommunikation zum Konzernergebnis 2024 hatte die ALBIS zuvor ein Neugeschäftsvolumen im Rahmen von 95,0 Mio. EUR bis 102,5 Mio. EUR für 2025 prognostiziert. Ursächlich für die Anhebung der Neugeschäftsprognose ist vor allem die positive Entwicklung des Neugeschäftsvolumens im ersten Halbjahr 2025. So erhöhte sich das Neugeschäft im ersten Halbjahr 2025 um fünf Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 54,3 Mio. EUR (H1 2024: 51,5 Mio. EUR). Insbesondere das strategisch wichtige Kernsegment "Handel/Hersteller" trug erwartungsgemäß maßgeblich zum Neugeschäftswachstum bei. Darüber hinaus entwickelten sich die übrigen beiden Segmente "E-Bike-Vermittler" und "EDEKA-Kaufleute" insgesamt stärker als erwartet. Zusätzlich zum Neugeschäftswachstum im ersten Halbjahr 2025 trägt auch die Erwartung einer guten, plangemäßen Entwicklung des Neugeschäftsvolumens in der zweiten Jahreshälfte zur heutigen Entscheidung bei, die Neugeschäftsprognose anzuheben.

