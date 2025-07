Krypto News: BTCBULL-Presale endet mit 7,8 Mio. $ an Investitionen - darum ist der Erfolg so groß

Der Presale von BTCBULL ist offiziell beendet und hat beeindruckende 7,8 Millionen $ an Investitionen generiert. Damit zählt der Coin zu den erfolgreichsten neuen Projekten im aktuellen Krypto-Jahr. Doch was steckt hinter diesem enormen Erfolg und warum hat BTCBULL trotz eines schwierigen Marktumfelds so viele Anleger überzeugt?

Anleger können BTCBULL noch für wenige Tage zu Presale-Konditionen kaufen

Während der Kryptomarkt sich im Generellen in einer Konsolidierungsphase befindet und die meisten Altcoins seitwärts trenden, gibt es durchaus auch Projekte, die gerade massive Investitionssummen anziehen.

Ein Kandidat, der dabei zuletzt große Aufmerksamkeit erregte, ist unter anderem BTCBULL. Hierbei handelt es sich um einen Presale-Coin, der über die letzten Monate im Vorverkauf vor dem ersten offiziellen Börsenlisting angeboten wurde. Derartige Presales werden ja immer beliebter, da sie es Anlegern auf der einen Seite erlauben, zu einem rabattierten Kurs in einen Coin zu investieren, der noch vor dem ersten Börsenlisting steht, und es den Entwicklern auf der anderen Seite ermöglichen, sich ein initiales Funding aufzubauen, mit dem die Vision des entsprechenden Projektes besser umgesetzt werden kann.

Quelle: Btcbulltoken.com

Der Vorverkauf von BTCBULL war bisher auf jeden Fall ein voller Erfolg. In vergleichsweise kurzer Zeit kamen hier bereits über 7,8 Millionen $ an Investitionen von interessierten Anlegern zusammen. Der offizielle Presale hat bereits vor einem Tag geendet, doch da von der Presale-Allokation der Coins noch einige übrig sind, ermöglichen es die Entwickler Anlegern nun trotzdem noch für 6 Tage, zu Presale-Konditionen zu investieren.

Darauf wird dann der Token-Claim der im Presale erworbenen Coins folgen und danach steht das erste Börsenlisting für BTCBULL an. Der Coin kann so heute noch über die offizielle Website und das dort befindliche Widget zum rabattierten Festpreis von 0,002585 $ gekauft werden. Der Kauf ist sowohl mit Bankkarte als auch mit etablierten Kryptowährungen möglich.

Das Projekt hat bereits erfolgreiche Audits der Blockchain Sicherheitsfirmen Coinsult und SolidProof durchlaufen, bei denen keine Sicherheitsmängel oder Fehler im Code festgestellt werden konnten.

BTC-Airdrops bringen Anleger zum Investieren

Das riesige Interesse im Presale ist maßgeblich darauf zurückzuführen, dass es sich bei BTCBULL um einen Bitcoin Meme Coin handelt, der sich speziell an alle Bitcoin Bullen richtet, die an eine baldige Bitcoin Rallye auf neue Allzeithöchststände glauben.

Neben der reinen Meme-Funktionalität bietet BTCBULL nämlich auch echte Utility für seine Investoren. Mit dem Kauf qualifiziert man sich automatisch für Bitcoin AirDrops, die in Zukunft an alle Investoren ausgeschüttet werden sollen.

Der Clou daran: Diese AirDrops sind an Bitcoins Wertentwicklung gekoppelt und den ersten wird es erst dann geben, wenn Bitcoin erstmalig die 150.000 $ Marke geknackt hat. Weitere AirDrops sollen dann beim erstmaligen Durchbrechen der 200.000 $ Marke und der 250.000 $ Marke erfolgen.

Quelle: Btcbulltoken.com

Passiert ein solcher Bitcoin Boom, könnten Anleger hier also sozusagen gleich mehrfach profitieren. Bleibt eine Bitcoin Rallye auf neue Allzeithöchststände jedoch aus, gehen sie leer aus und BTCBULL verliert einen Großteil seiner Utility.

Da die Marktsituation von BTC gerade so günstig erscheint und er auch heute noch deutlich über 100.000 $ nahe dem Allzeithoch gehandelt wird, sind jedoch mehr und mehr Anleger bereit, das mit dem Kauf von BTCBULL im Presale einhergehende Risiko auf sich zu nehmen, um sich für mögliche Bitcoin-AirDrops in Zukunft zu positionieren.

Neben dem AirDrop System haben die Entwickler zudem auch einen Token Burn Mechanismus implementiert. Mit diesem sollen in Zukunft immer mehr BTC BULL Coins verbrannt werden, umso höher der Bitcoin Kurs steigt. Der erste Token Burn ist dabei angesetzt, sobald Bitcoin erstmalig die 125.000 $ Marke geknackt hat. So soll das Supply langfristig reduziert werden, was den Kurs von BTCBULL stabilisieren könnte.

Anleger, die interessiert sind, haben nun also nur noch 6 Tage Zeit, um zu Presale Konditionen zu investieren, bevor der Coin dann im Anschluss dem offenen Markt zugänglich gemacht wird.

