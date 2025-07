Schloss Katzenberg, Kirchdorf am Inn, Innviertel (ots) -Schloss Katzenberg als farbenfrohes Zentrum afrikanischer Kultur: Das Afrika Festival lädt Besucher:innen ein, die Vielfalt des afrikanischen Kontinents hautnah zu erleben.Ein besonderes Highlight in diesem Jubiläumsjahr ist der Besuch von Hoheit König Céphas Kosi Bansah, dem König von Hohoe Gbi in Ghana, der als Schirmherr des Festivals fungiert. Seine Anwesenheit unterstreicht die enge Verbindung zum diesjährigen Gastland Ghana und verleiht dem Festival eine besondere Würde.Unter dem Motto "Afrikanische Kultur" bietet das Festival ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Über 70 afrikanische Kunsthandwerker präsentieren ihre Werke auf dem Basar, während kulinarische Spezialitäten aus verschiedenen Regionen Afrikas zum Genießen einladen. Musikalisch sorgen internationale Künstler wie Adesa (Ghana), Cheb Noomen (Tunesien), Tita Nzebi (Gabun) und Abeneko & The Positive Mind Band (Tansania) für mitreißende Rhythmen. Abends lädt der Baobab Club mit Afrobeat- und Reggae-Nächten zum Tanzen ein.Für Kinder gibt es ein vielfältiges Programm mit Kamelreiten, Kreativworkshops und Mitmachgeschichten.Pressekontakt:Schloss Katzenberg Kultur und Veranstaltungs GmbHJohannes Steinbrener, MSc.Telefon: 06649905396E-Mail: veranstaltungen@schloss-katzenberg.atOriginal-Content von: Schloss Katzenberg Kultur und Veranstaltungs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180214/6067326