Linz (www.anleihencheck.de) - In Tschechien zog im Juni die jährliche Inflation wieder an und mittlerweile liegt sie bei 2,4%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Tschechische Notenbank habe bei ihrer Zinssitzung am 25. Juni auch deswegen den Leitzins bei 3,50% belassen müssen. Letzten Mittwoch habe der Notenbankgouverneur Erwartungen an weitere kurzfristige Zinssenkungen gedämpft. In seiner Erklärung zur Zinsentscheidung habe er für die unmittelbare Zukunft festgehalten, dass die Höhe der Leitzinsen jetzt für einige Zeit unverändert bleiben würden. Dies werde mit der erhöhten Inflation sowohl im monatlichen als auch im jährlichen Bereich argumentiert. Die CZK (Tschechische Krone) habe gegenüber dem EUR in den letzten sechs Monaten deutlich an Wert gewonnen. Der Kurs sei beständig im Fallen und liege mittlerweile bei ca. 24,760. Für CZK-Verkäufer sei die Situation seit Jahresbeginn attraktiver geworden verglichen mit Kursverhältnissen, welche noch zum Teil noch Ende 2024 gehandelt worden seien. Hinsichtlich der wirtschaftlichen Lage gäbe es keinen Druck für Zinssenkungen, weil sowohl die Arbeitslosenraten mit 4,2% als auch der Geschäftsklimaindex und das Verbrauchervertrauen stabil auf einem ausgeglichenen Niveau lägen. ...

