Luxemburg (ots) -Die Firma Ireco Trading and Production S.A., Steinsel (Luxemburg), ruft aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes vorsorglich das Produkt zurück:Ja! Pistazien geröstet & gesalzen, 250gMindesthaltbarkeitsdatum: 11.03.2026EAN: 4337256158633Von dem Verzehr des betroffenen Produktes wird dringend abgeraten.Grund für den vorsorglichen Rückruf des Produkts mit dem betreffenden Mindesthaltbarkeitsdatum ist ein Nachweis von Salmonellen. Eine Gesundheitsgefährdung kann nicht mit abschließender Sicherheit ausgeschlossen werden.Laut Robert-Koch-Institut äußert sich eine Salmonellen-Erkrankung innerhalb einiger Tage nach Infektion mit Durchfall, Bauchschmerzen und gelegentlich Erbrechen, sowie leichtem Fieber. Die Beschwerden klingen in der Regel nach mehreren Tagen von selbst wieder ab. Insbesondere Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Immunsystem können schwerere Krankheitsverläufe entwickeln.Personen, die dieses Lebensmittel verzehrt haben und schwere oder anhaltende Symptome entwickeln, sollten ärztliche Hilfe aufsuchen und auf eine mögliche Salmonellen-Infektion hinweisen. Sich ohne Symptome vorbeugend in ärztliche Behandlung zu begeben, ist nicht sinnvoll.Das Unternehmen hat umgehend reagiert und das betroffene Produkt unmittelbar aus dem Verkauf nehmen lassen.Von dieser vorsorglichen Maßnahme sind Produkte mit anders lautenden Mindesthaltbarkeitsdaten nicht betroffen.Der Rückruf betrifft folgende Bundesländer: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt.Kund:innen können das Produkt im jeweiligen Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.Für die entstehenden Unannehmlichkeiten entschuldigt sich die Firma Ireco Trading and Production S.A.bei den Verbraucher:innen ausdrücklich.Pressekontakt:Presseanfragen werden beantwortet unter der Email-Adresse quality@ireco.lu.Original-Content von: Ireco Trading and Production S.A., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180216/6067366