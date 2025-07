Beim kanadischen Rohstoff-Explorer NextMetals Mining, ehemals Premium Resources, konkretisiert sich immer mehr, dass er bei seinen beiden Minen in Afrika auf einer Schatzkiste sitzen könnte. Neue Bohrergebnisse deuten klar in diese Richtung. Was bedeutet das für die NextMetals Mining-Aktie, die am Montag um+23% auf 12,60 CA$ explodiert ist? Stärkere Mineralisierung NextMetals Mining hat am Montag neue Bohrergebnisse veröffentlicht. Es handelt sich ...

