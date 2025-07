APA ots news: Nationalbank stärkt flächendeckende Bargeldversorgung im ländlichen Raum

Bis zu 120 neue OeNB-Geldausgabeautomaten werden in Gemeinden mit Versorgungslücken errichtet



Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) wird in einer gemeinsamen

Initiative mit dem Österreichischen Gemeindebund bis zu 120 neue Geldautomaten errichten. Damit sollen Lücken in der flächendeckenden Bargeldversorgung im ländlichen Raum geschlossen werden. Das erste Gerät wurde heute in der niederösterreichischen Gemeinde Obritzberg- Rust feierlich eröffnet.



Im Rahmen der feierlichen Eröffnung des ersten OeNB-

Geldausgabegeräts in Obritzberg-Rust wies OeNB- Gouverneur Robert Holzmann auf die Wichtigkeit eines flächendeckenden Zugangs zu Bargeld in ganz Österreich hin: "Bargeld ist in Österreich das beliebteste Zahlungsmittel - vor allem deshalb, weil es viele Vorzüge in sich vereint. Bargeld ist sicher, es schützt die Privatsphäre beim Bezahlen und es ist inklusiv. Bargeld kann von allen Alters- und Bevölkerungsgruppen verwendet werden. Als OeNB ist es uns ein zentrales Anliegen, auch im ländlichen Raum weiterhin den öffentlichen Zugang zu Bargeld vor Ort zu ermöglichen."

Präsident Johannes Pressl vom Österreichischen Gemeindebund hebt die grundsätzlich gute Versorgungslage in Österreich hervor: "Die Dichte an Geldausgabegeräten liegt in Österreich im europäischen Spitzenfeld, die Versorgung in Österreich ist wirklich exzellent. Die Bargeldversorgung ist ein wichtiger Teil der Infrastruktur in jeder Gemeinde. Nicht nur die Bürgerinnen und Bürger profitieren von einem Geldausgabeautomaten in der Gemeinde, auch die Wirtschaft und das Vereinsleben haben etwas davon. Der Gemeindebund ist stolz, gemeinsam mit der OeNB dorthin zu gehen, wo noch Lücken bestehen, so dass diese Lücken nun geschlossen werden können."



Die OeNB plant in den nächsten zwei Jahren, bis zu 120 Geldausgabegeräte österreichweit aufzustellen. Zufrieden zeigt sie sich darüber, dass mit der PSA Payment Services Austria GmbH eine namhafte Betreiberin mit an Bord ist. Vorrangig werden diese in ländlichen Gemeinden errichtet, in denen es weder ein Geldausgabegerät noch eine Bankfiliale gibt, die eine weite Durchschnittsdistanz zum nächsten Geldausgabegerät haben und in denen mindestens 500 Einwohner:innen leben.



Erste Tranche startet mit Juli 2025



Für die erste Ausrollung neuer Geldausgabegeräte haben 48 von der OeNB vorselektierte Gemeinden einen Bedarf angemeldet. Mit der Eröffnung des ersten OeNB-Geldautomaten in Obritzberg-Rust (NÖ) startete heute die erste Tranche. Bürgermeisterin Daniela Engelhart beschreibt die Bedeutung, die der neue OeNB-Geldautomat für ihre Gemeinde hat: "Für viele Menschen, ist die einfache Erreichbarkeit von Bargeld ganz wichtig. Der Geldausgabeautomat im Ort wird sowohl die Bargeldversorgung erleichtern als auch zu einem

nachbarschaftlichen Treffpunkt werden und für viele Gespräche sorgen. Mit dem Geldautomaten bringen wir ein Stück Infrastruktur in unsere Gemeinde zurück. Wir sind der Nationalbank und dem Gemeindebund sehr dankbar dafür."



Weitere Geräte in ganz Österreich sind geplant



Matthias Schroth, Direktor der OeNB-Hauptabteilung für Bargeld, Beteiligungen und Interne Dienste, blickt nach vorne: "Wir möchten für so viele Menschen wie möglich einen einfachen, nahegelegenen und gebührenfreien Zugang zu Bargeld gewährleisten. Die breite Akzeptanz und die Verfügbarkeit von Bargeld im Alltag sind wesentliche Pfeiler für die soziale Teilhabe und die wirtschaftliche Stabilität. Deshalb priorisieren wir zunächst jene Standorte, an denen wir einen besonders hohen Bedarf nach einem Geldausgabegerät sehen. Nach einer Evaluierung der ersten Ausrollung wird es eine weitere Runde geben, in denen die Gemeinden Anträge stellen können. Es gibt auch schon eine lange Liste an weiteren Gemeinden, die bereits ihr Interesse bekundet haben."



Auf der Website der OeNB bietet ein Dashboard unterschiedliche Informationsmöglichkeiten rund um die Erreichbarkeit von Geldausgabeautomaten in Österreich:

https://oenb.shinyapps.io/ErreichbarkeitGeldautomaten/

