© Foto: Andrew Harnik/AP/dpa

Die Wall-Street-Bank Goldman Sachs geht davon aus, dass die US-Notenbank in diesem Jahr deutlich stärker an der Zinsschraube drehen wird als bisher erwartet. Wie das Institut am Montag mitteilte, rechnen die Ökonomen nun mit drei Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte - im September, Oktober und Dezember. Noch vor wenigen Wochen hatte Goldman lediglich eine Senkung im Dezember prognostiziert. Ausschlaggebend für den Kurswechsel sind laut Goldman vor allem die schwächeren Arbeitsmarktdaten und eine geringere Inflationswirkung der von Präsident Donald Trump verhängten Importzölle. "Wir vermuten, dass die Fed-Führung unsere Einschätzung teilt, dass die Zölle nur einen einmaligen Effekt auf …