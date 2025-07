München und London (ots/PRNewswire) -zvoove, führender Anbieter von Digitalisierungslösungen für die Zeitarbeits-, Sicherheits- und Reinigungsbranche, hat mywage übernommen, einen britischen Anbieter von Lösungen für Lohnabrechnung, Personalmanagement und Fakturierung. Mit dieser strategischen Akquisition erweitert zvoove seine Präsenz um den britischen Markt und ergänzt sein Portfolio um eine leistungsstarke, marktführende Mid- und Backoffice-Plattform.Die Lösungen von mywage sind speziell auf die Bedürfnisse von Personaldienstleistern und die Verwaltung flexibler Arbeitskräfte zugeschnitten. Die Plattform basiert auf Salesforce und wird durch KI-Technologie unterstützt. Sie automatisiert komplexe Mid- und Backoffice-Prozesse, stellt die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sicher und steigert die Effizienz von Personaldienstleistungsunternehmen erheblich. Funktionen wie ein mobiles Mitarbeiterportal, "Pay-on-Demand" und ein intelligenter Lohnabrechnungsassistent vereinfachen die Abläufe und verbessern die User Experience sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer im Bereich der Zeitarbeit.Mit der Übernahme von mywage bietet zvoove nun auch in Großbritannien eine Mid- und Backoffice-Plattform an - inklusive fortschrittlicher Lohnabrechnungsfunktionen. Gleichzeitig erweitert zvoove seine globalen Kompetenzen um eine umfassende, Salesforce-basierte Mid-Office-Lösung, die speziell auf die Anforderungen von kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie Großkunden im europäischen Zeitarbeitsmarkt zugeschnitten ist."Wir freuen uns sehr, mywage im zvoove Team begrüßen zu dürfen", sagt Oliver Muhr, CEO von zvoove. "Die Übernahme ist ein konsequenter Schritt auf unserem Weg, ein führender globaler Softwareanbieter zu werden. Mit dem Einstieg in den britischen Zeitarbeitsmarkt - dem drittgrößten weltweit - und der Integration einer der modernsten Mid-Office- und Payroll-Lösungen, stärken wir unsere Möglichkeiten, sowohl kleine als auch große Unternehmen noch effizienter und mit mehr Mehrwert zu unterstützen."Orsela Cani, CEO von mywage, kommentiert: "Ich bin unglaublich stolz, dass mywage Teil von zvoove wird. Dies ist ein bedeutender Meilenstein für uns und ein kraftvoller Schritt vorwärts in unserer Mission, die Arbeitsweise von Personaldienstleistern und deren Mitarbeitenden grundlegend zu verändern."Sie ergänzt: "Durch die Kombination der Reichweite und Expertise von zvoove mit unserer innovativen Technologie und tiefen Branchenkenntnis gestalten wir die Zukunft der Personaldienstleistung weltweit neu. Gemeinsam schaffen wir mehr als nur Software - wir bauen das operative Rückgrat der Branche. Ich bin gespannt auf das, was vor uns liegt, und zutiefst dankbar für mein Team, unsere Kunden und Partner, die uns bis hierher begleitet haben. Das ist erst der Anfang."Über zvoovezvoove ist der weltweit marktführende Anbieter von Cloud-Lösungen für diePersonaldienstleistungs-, Reinigungs- und Sicherheitsdienstleistungs-Branchen. Im dynamischen Ökosystem von Zeitarbeits-, Reinigungs- und privaten Sicherheitsfirmen, Arbeitnehmern und Unternehmen, digitalisiert und optimiert zvoove Prozesse für mehr Effizienz und Wettbewerbsvorteile. Durch die End-to-End-Digitalisierung für Dienstleister, mehr Jobangebote und Karrierechancen für Arbeitnehmer und zuverlässige Arbeitskräfte für Unternehmen verbessert zvoove die Arbeitswelt.Rund 7.500 Kunden vertrauen auf zvoove. Sie verwalten heute über 2,7 Mio. Arbeitnehmer,19 Mrd. EUR jährliche Gehaltsabrechnungen und über drei Millionen Bewerbungen pro Jahr über die zvoove Plattformen. zvoove beschäftigt weltweit 750 Mitarbeiter an 24 Standorten in ganz Europa und Lateinamerika.Über mywagemywage ist eine in Großbritannien entwickelte SaaS-Plattform, die speziell für Personaldienstleister und die flexible Arbeitswelt konzipiert wurde. Nativ auf Salesforce aufgebaut und durch intelligente Automatisierung unterstützt, ersetzt sie fragmentierte Systeme und Excel-Tabellen durch einen durchgängigen Workflow - von Onboarding über HR, Schichtplanung, Lohnabrechnung bis hin zur Rechnungsstellung.mywage steht für eine neue Ära in der Lohnabrechnung sowie den Mid- und Backoffice-Prozessen der Personaldienstleistung. Die Plattform vereinfacht die komplexen Aspekte des Rekrutierungsprozesses und ermöglicht es Backoffice-Teams, gesetzeskonform, effizient und skalierbar zu arbeiten. Angetrieben durch Kundeneinblicke und eine Leidenschaft für intuitive Technologie hilft mywage Personaldienstleistern, mit mehr Klarheit, Geschwindigkeit und Kontrolle zu agieren.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2722713/zvoove_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/zvoove-tritt-mit-der-ubernahme-der-mid--und-backoffice-plattform-mywage-in-den-britischen-markt-ein-302495617.htmlPressekontakt:elke.woessner-probst@zvoove.comOriginal-Content von: zvoove, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100099673/100933129