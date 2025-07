DAX und Wall Street unter Druck - Anleger bleiben vorsichtig

Am Dienstag zeigen sich die Märkte zurückhaltend. Der DAX startet mit einem leichten Abschlag in den Handelstag, auch die US-Indikationen deuten auf einen verhaltenen Beginn hin. Nach einer insgesamt positiven Vorwoche scheint die Dynamik zunächst zu stocken - Anleger warten auf frische Impulse aus der Konjunktur.

Makroökonomischer Überblick

Am Vormittag wurde die vorläufige Inflationsrate für die Eurozone veröffentlicht. Mit einer Jahresteuerung von 2,0 % lag der Wert exakt im Rahmen der Erwartungen - ein Zeichen für Stabilität, aber auch für anhaltenden Preisdruck. Am Nachmittag richtet sich der Fokus auf die USA: Der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe wird leicht über dem Vormonatswert erwartet, was auf eine moderate Belebung hindeuten könnte. Gleichzeitig werden die JOLTS-Daten zu offenen Stellen veröffentlicht - hier rechnen Ökonomen mit einem leichten Rückgang, was auf eine allmähliche Abkühlung am US-Arbeitsmarkt hindeuten könnte.

Meistgehandelte Aktien

Daimler Truck steht heute im Fokus - allerdings aus weniger erfreulichem Anlass. Die russische Regierung hat den Nutzfahrzeughersteller auf eine neue Sanktionsliste gesetzt. Hintergrund ist laut russischen Medienberichten eine angebliche Lieferung von Lkw an die ukrainischen Streitkräfte. Das Unternehmen betont, dass es seine Russland-Aktivitäten bereits 2022 eingestellt und seinen Anteil am russischen Hersteller Kamaz 2024 verkauft habe. Trotz der Einordnung als symbolischer Schritt reagiert die Aktie mit leichten Verlusten.

Nike zeigt sich im vorbörslichen US-Handel ebenfalls schwächer. Heute ist der Stichtag für die vierteljährliche Dividendenzahlung - ein Termin, der häufig mit leichten Kursabschlägen einhergeht, da die Aktie ex-Dividende gehandelt wird. Fundamentale Nachrichten fehlen, dennoch zählt der Sportartikelriese zu den meistgehandelten Werten des Tages.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX®/X-DAX® Bear UG7CMX 5,79 24351,289129 Punkte 42,79 Open End Nasdaq 100 Bull UG6NPM 10,65 21399,470096 Punkte 62,57 Open End DAX® Bull UG6S2T 5,07 23372,372498 Punkte 47 Open End DAX® Bull HB7X0C 11,54 12330,088457 Punkte 2,02 Open End DAX® Bull UG6S87 1,74 23712,975912 Punkte 140,71 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.07.2025; 12:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Deutsche Bank AG Put UG7GRH 2,45 20,00 EUR -2,44 16.06.2027 UnitedHealth Group Inc. Call UG3A7C 1,56 375,00 USD 5,78 14.01.2026 Robinhood Markets Inc. Call UG6HLA 35,17 60,00 USD 2,76 17.12.2025 Oracle Corp. Call UG5RXC 5,28 170,00 USD 2,98 18.03.2026 DAX® Call UG2LS1 3,51 25000,00 Punkte 21,93 19.09.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.07.2025; 12:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Advanced Micro Devices Inc. Long HD2RV9 3,44 70,974006 USD 2 Open End MDAX® Long UG6H8Q 4,99 19954,613948 Punkte 3 Open End Rheinmetall AG Long UG6XQU 1,53 1617,60999 EUR 10 Open End Siemens Energy AG Long UG46BH 7,90 81,731882 EUR 6 Open End DAX® Long HD6QGD 7,93 20924,017982 Punkte 8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.07.2025; 12:00 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de