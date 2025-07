© Foto: Johannes Neudecker - dpa

BYD verkauft so viele Autos wie noch nie - doch der aggressive Preiskampf in China ruft Politik und Anleger auf den Plan. In Europa triumphiert der Tesla-Konkurrent trotzdem weiter. BYD hat im Juni 2025 mit 377.628 verkauften Fahrzeugen den bislang stärksten Verkaufsmonat des Jahres erzielt - ein Plus von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Darunter waren 206.884 reine Elektroautos. Im ersten Halbjahr stieg der Absatz des chinesischen Autobauers auf 2,1 Millionen Fahrzeuge. Möglich gemacht wurde der Anstieg durch deutliche Preisnachlässe, die allerdings scharfe Kritik nach sich zogen. Ende Mai hatte BYD bei einigen Modellen Rabatte von bis zu 34 Prozent gewährt - in der Hoffnung auf eine …