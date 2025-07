EQS-Ad-hoc: Brainlab SE / Schlagwort(e): Börsengang

01.07.2025 / 15:00 CET/CEST

AD-HOC MITTEILUNG VERÖFFENTLICHUNG EINER INSIDERINFORMATION IN FORM EINER AD HOC MITTEILUNG NACH ARTIKEL 17 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014 NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN WEITERGABE ODER BEKANNTMACHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER ANDEREN JURISDIKTIONEN, IN DENEN DIE WEITERGABE ODER BEKANNTMACHUNG GESETZLICH UNZULÄSSIG IST. Brainlab SE verschiebt geplanten Börsengang München, 1. Juli 2025- Brainlab SE und die veräußernden Aktionäre haben heute beschlossen, den geplanten Börsengang und die Börsenzulassung der Brainlab SE zu verschieben. Die Aufnahme des Handels der Aktien der Brainlab SE im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse war für Donnerstag, den 3. Juli 2025 vorgesehen. Ein Börsengang zu einem späteren Zeitpunkt wird von Brainlab und den veräußernden Aktionären weiterhin geprüft. Über Brainlab Brainlab digitalisiert medizinische Abläufe von der Diagnose bis zur Therapie, um Ärzt:innen und Patient:innen bessere Behandlungsmöglichkeiten zu bieten. Das innovative Ökosystem von Brainlab bildet die Grundlage für moderne Medizin in rund 4000 Gesundheitseinrichtungen in 120 Ländern. Das vor mehr als 35 Jahren in München gegründete Unternehmen beschäftigt ca. 2000 Mitarbeiter:innen an 25 Standorten. Brainlab AG hat die Umwandlung in eine Societas Europaea (SE) angestoßen. Für weitere Informationen besuchen Sie Brainlab .



