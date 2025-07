Bad Wildungen (ots) -Der Fachverband Leben Raum Gestaltung Hessen/Rheinland-Pfalz heißt Andrea Belegante zum 1. Juli 2025 als neue stellvertretende Hauptgeschäftsführerin willkommen. Die 43-jährige Juristin wurde im vergangenen Herbst im Rahmen der Delegiertenversammlung mit großer Mehrheit zur Nachfolgerin von Hauptgeschäftsführer Hermann Hubing gewählt.Mit dem heutigen Tag beginnt der geplante Übergang in der Geschäftsführung. Hauptgeschäftsführer Hubing, die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin Csilla Klausner und der stellvertretende Schulleiter Andreas Bognanni empfingen Belegante in ihrer neuen Wirkungsstätte am Verbandssitz in Bad Wildungen.Andrea Belegante bringt umfangreiche Erfahrung aus der Verbandsarbeit und Führungsverantwortung mit. Zuletzt war sie als Partnerin bei der Personalberatung Stanton Chase in Stuttgart tätig. Von 2017 bis 2022 leitete sie als Hauptgeschäftsführerin den Bundesverband der Systemgastronomie; zuvor war sie dort für die Rechtsabteilung zuständig. Mit ihrer juristischen Kompetenz und ausgeprägten Führungserfahrung gilt sie als profilierte Persönlichkeit für die Leitung des Fachverbandes, der Holzfachschule Bad Wildungen und des Deutschen Instituts für Bestattungskultur, die sie ab dem 1. Januar 2026 vollständig übernehmen wird."Gerade in Zeiten großer Veränderungen im Handwerk - sei es durch den Fachkräftemangel, den digitalen Wandel oder gesellschaftliche Entwicklungen - braucht es starke Netzwerke und neue Perspektiven. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren engagierten Kolleginnen und Kollegen, den ehrenamtlich Aktiven und unseren Mitgliedsbetrieben die Zukunftsfähigkeit des Handwerks zu stärken. Die Holzfachschule als führende Bildungseinrichtung ist dabei ein zentraler Baustein - sie steht für Qualität, Innovation und Identität in unseren Gewerken", so Belegante.Hauptgeschäftsführer Hubing, der den Verband seit 1997 mit großem Engagement prägt, begrüßt die Verstärkung: "Die Entscheidung für Andrea Belegante ist ein wichtiger und richtiger Schritt für unseren Verband und die angeschlossenen Einrichtungen. Ich freue mich, sie in den kommenden Monaten intensiv bei ihren neuen Aufgaben zu begleiten - gemeinsam gestalten wir eine starke und zukunftsorientierte Weiterentwicklung für den Fachverband, die Holzfachschule und das Deutsche Institut für Bestattungskultur."Pressekontakt:Gero JentzschBereichsleiter KommunikationPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitFachverband Leben Raum Gestaltung Hessen/Rheinland-PfalzLandesinnungsverband für das Tischler- und Bestatter-Handwerk sowie MontagegewerbeAuf der Roten Erde 934537 Bad WildungenTel.: 05621 7919-71Fax: 05621 7919-89E-Mail: jentzsch@leben-raum-gestaltung.deOriginal-Content von: Fachverband Leben Raum Gestaltung Hessen/Rheinland-Pfalz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159532/6067490