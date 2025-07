Tech-Bulle Dan Ives: Nvidia ist auf dem Weg zu 5 Billionen Börsenwert, Microsoft zieht nach. Nach Einschätzung von Ives stehen wir erst am Anfang der nächsten großen KI-Revolution. Dan Ives, viel zitierter Tech-Analyst bei Wedbush Securities, zeigt sich in einem Interview mit dem Finanzinformationsdienst Bloomberg überzeugt: Die jüngste Tech-Rally ist kein Ausläufer - sondern erst der Anfang. "Wir sind gerade mal am unteren Ende des zweiten Innings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...