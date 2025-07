Gütersloh/Berlin (ots) -- Projekt "Living Tomorrow" lässt in die Küche der Zukunft blicken- Einstieg in die Nassreinigung - mit dem Akku-Handstick Triflex HX3 Pro Aqua- Miele läutet "Next Level Cooking" mit neuen Downdraft-Dunstabzügen ein- Das modulare Messekonzept wird zur IFA 2025 nachhaltiger als je zuvorWie sieht das Leben von morgen aus - und welche Rolle spielt das Zuhause dabei? Auf dem IFA Kick-Off in Berlin gab Christian Gerwens, Senior Vice President Region DACH und Global Key Account + Export bei Miele, Antworten auf diese Fragen. Unter dem Motto "Imagine the Future" präsentierte der Premiumhersteller seine Vision vom intelligenten Zuhause - und wie Miele diese Zukunft aktiv gestaltet. Gleichzeitig gab Gerwens einen ersten Ausblick auf die Produktneuheiten zur IFA, die das Leben künftig noch komfortabler, smarter und intelligenter machen."Wenn wir über die Zukunft nachdenken, dann sprechen wir bei Miele über ein Zuhause, das mitdenkt - und den Alltag unserer Kundinnen und Kunden spürbar leichter macht", so Gerwens. In einem aktuellen Projektbeispiel "Living Tomorrow" in Brüssel präsentiert der Hausgerätehersteller gemeinsam mit über 80 Partnerunternehmen, wie das Leben von morgen aussehen könnte. Im dortigen "Food Lab" demonstriert Miele seine Vision der Küche der Zukunft - mit dem "Nutrition Assistant", der Speisepläne auf Basis individueller Vorlieben und Fitnessdaten erstellt, und dem "Cooking Companion", der interaktiv durch den Kochprozess führt. Alle im Food Lab gezeigten Anwendungen sind Prototypen."Was wir aus solchen Projekten lernen", so Christian Gerwens: "Die Hausgeräte müssen sich an den Menschen anpassen - nicht umgekehrt." Multimodale Bedienkonzepte, intelligente Software und künstliche Intelligenz seien die Schlüssel, um Technik intuitiv, zugänglich und persönlich relevant zu machen. Bereits heute werde der Alltag durch smarte Services unterstützt, die beim Kochen assistieren, zur Energieeinsparung beitragen und individuelle Lösungen bieten. Ein Beispiel dafür sei das Miele-Feature Smart Food ID mit Kamera im Backofen, das Gerichte erkenne und automatisch zubereite - für mehr Gelingsicherheit und weniger Aufwand in der Küche.Miele läutet "Next Level Cooking" mit neuen Downdraft-Dunstabzügen einUm "Imagine the Future" weiter mit Leben zu füllen, präsentiert Miele zum Kick-Off erste Produktneuheiten, die 2025 ihre Messepremiere feiern. "Ich darf noch nicht zu viel verraten - aber zur IFA werden wir das Next Level Cooking einläuten", so Gerwens. Darunter ein neuer leistungsstarker und energieeffizienter Downdraft-Dunstabzug, der dank AmbientLight stimmungsvolle Akzente setzt - beim Kochen oder unabhängig davon. Kundinnen und Kunden können so ihre individuellen Vorlieben einstellen und diese per App steuern.Ein weiteres Highlight unter den Produktneuheiten: Der neue Triflex HX3 Pro Aqua. Dieser markiert für das Unternehmen den Einstieg in die Nassreinigung und ist zugleich die nächste Generation des aktuellen Testsiegers in der Kategorie Akku-Staubsauger bei der Stiftung Warentest (10/2024). Dank der innovativen Aqua Twister Pro Bodendüse mit integriertem Wassertank wird der leistungsstarke Akku-Staubsauger bei Bedarf im Handumdrehen zum Nassreiniger. "Der Triflex HX3 Pro Aqua ist die konsequente Weiterentwicklung unseres beliebten Multitalentes HX2 - noch nutzerfreundlicher als sein Vorgänger", so Christian Gerwens.Eine weitere Neuheit zum IFA Kick-Off: Die neuen MasterCool-Kühlgeräte mit integrierten Kameras (FoodView). Die FoodView-Lösung ermöglicht jederzeit und von überall einen Blick in den Kühlschrank - für mehr Übersicht und weniger Lebensmittelverschwendung im Alltag. Ein Beitrag für mehr Nachhaltigkeit.Neues Messekonzept setzt hohe StandardsNachhaltig ist auch das neue Standkonzept. Miele präsentiert ein Messe- und Eventkonzept mit recycelten Materialien, CO2-positivem Teppichboden (ebenfalls rückstandslos recycelbar) und modularer Leichtbauweise. Durch Verwendung etwa von Aluminiumrahmen und leichtem, recyceltem Stoffmaterial (PET-Flaschen) reduziert Miele den Transport- und Lageraufwand um rund 50 Prozent.Wie gewohnt präsentiert Miele umfassende Neuheiten in der Premiumhalle 2.1. Für genussvolle Kostproben am Stand sorgt Zwei-Sterne-Koch Alexander Herrmann.Diese Pressemitteilung und weitergehende Informationen zu den ersten Produktneuheiten zur IFA finden Sie im Pressekit IFA Kick-Off.Über Miele: Seit mehr als 125 Jahren folgt Miele seinem Markenversprechen "Immer Besser" in Bezug auf Qualität, Innovationskraft und zeitlose Eleganz. Das weltweit aufgestellte Unternehmen für Premium-Hausgeräte begeistert Kundinnen und Kunden mit wegweisenden Lösungen im vernetzten Zuhause. Hinzu kommen Maschinen, Anlagen und Services für den gewerblichen Einsatz etwa in Hotels oder Pflegeeinrichtungen sowie in der Medizintechnik. Mit langlebigen und energiesparenden Geräten unterstützt Miele seine Kundinnen und Kunden darin, ihren Alltag möglichst nachhaltig zu gestalten. Das Unternehmen ist seit 1899 im Besitz der beiden Gründerfamilien Miele und Zinkann. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete Miele mit rund 23.500 Mitarbeitenden einen Umsatz von 5,04 Milliarden Euro. Laura FriedrichCommunicationsMiele & Cie. KGPhone: +49 5241 89-1961E-Mail: laura.friedrich@miele.com