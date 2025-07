Record Currency Management ist stolz darauf, in Zusammenarbeit mit UBS Wealth Management das vierjährige Bestehen seiner wegweisenden Emerging Market Sustainable Finance (EMSF)-Strategie zu feiern. Die Strategie, die an der Schnittstelle zwischen Impact Investing, Währungen aus Schwellen- und Grenzmärkten sowie Privatplatzierungen angesiedelt ist, bietet Anlegern die Möglichkeit, finanzielle Renditen zu erzielen und gleichzeitig messbare Auswirkungen zu erzielen.

Seit ihrer Auflegung ist die EMSF auf über 1 Milliarde US-Dollar an verwaltetem Vermögen angewachsen und hat seit ihrer Auflegung eine positive Rendite von +18,7 erzielt. Die Strategie hat sowohl den USD- als auch den lokalen Währungs-EM-Anleihe-Benchmark deutlich übertroffen und dabei eine um rund 30 geringere Volatilität aufgewiesen was erneut bestätigt, dass Anleger keine Kompromisse zwischen finanziellen Erträgen und messbarer Wirkung eingehen müssen.

Durch die Übernahme von Währungsrisiken in einem breiten Universum von Schwellen- und Frontier-Währungen hilft EMSF MDBs und DFIs bei der Beschaffung von Finanzmitteln in lokaler Währung. Dies ermöglicht Kreditnehmern in Schwellenländern, Finanzmittel in lokaler Währung zu erhalten und damit Wechselkursrisiken zu vermeiden. Gleichzeitig unterstützt die Strategie direkt die Finanzierung von Entwicklungsprojekten durch Investitionen in Anleiheinstrumente, die von MDBs und DFIs mit aktiven Geschäften in Schwellenländern begeben werden.

"Der Kapitalbedarf in Schwellen- und Entwicklungsländern wächst weiter, während wir uns dem Zieltermin 2030 für die Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung nähern. Die UN schätzt, dass bis 2030 zusätzlich 5 bis 7 Billionen US-Dollar an privaten Finanzmitteln erforderlich sind, um die SDGs zu erreichen.

Innovative nachhaltige Finanzierungslösungen wie EMSF spielen eine wichtige Rolle dabei, private Investoren für den Markt für Entwicklungsfinanzierungen zu gewinnen. Wir sind stolz darauf, dass wir im Vergleich zu den Benchmarks für Schwellenländeranleihen eine spürbare Wirkung und eine starke Outperformance erzielt haben und damit gezeigt haben, dass man keine Renditeeinbußen hinnehmen muss, um Gutes zu tun. Wir werden MDBs und DFIs weiterhin bei ihren Geschäften in Lokalwährungen in Schwellen- und Frontier-Märkten unterstützen."

Andreas Koester, Leiter von EM and Frontier Investments.

Über Record

Record wurde 1983 gegründet und ist ein spezialisierter Währungs- und Vermögensverwalter, der großen globalen Investoren erstklassige maßgeschneiderte Produkte anbietet. Die Gruppe verwaltet für 140 institutionelle Kunden weltweit ein Vermögen von über 100 Milliarden US-Dollar in den Bereichen FX-Risikomanagement, Absolute Return und Private Markets.

