DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 2. Juli (vorläufige Fassung)

=== 10:00 DE/Mutares SE & Co KGaA, HV *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Mai 10:30 DE/Energiekontor AG, HV 10:30 DE/RAG-Stiftung, Presse-Jahresgespräch 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Mai Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,2% zuvor: 6,2% *** 11:00 PT/EZB-Direktor Cipollone, Moderation eines Panels bei geldpolitischem Symposium in Sintra, weitere Moderation durch EZB-Chefvolkswirt Lane (12:30) 11:30 DE/Auktion neuer Bundesanleihen mit Laufzeit August 2035 im Volumen von 6 Mrd EUR *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Juni Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +100.000 Stellen zuvor: +37.000 Stellen *** 16:15 PT/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zum Abschluss des geldpolitischen Symposiums in Sintra *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 17:45 DE/Continental AG, Pre-Close Call 2Q ===

