DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
WOLFSPEED INC. 20/26 CV US225447AD33 BAW/UFN
WOLFSPEED 23/28 CV US977852AB88 BAW/UFN
WOLFSPEED 23/29 CV US977852AD45 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
WOLFSPEED INC. 20/26 CV US225447AD33 BAW/UFN
WOLFSPEED 23/28 CV US977852AB88 BAW/UFN
WOLFSPEED 23/29 CV US977852AD45 BAW/UFN
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