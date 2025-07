Florenz, Italien (ots/PRNewswire) -Die Überraschungen nehmen kein Ende, wenn es um den Fair Play Menarini International Award geht: Luís Figo, europäische Fußballlegende und wahre Ikone der sportlichen Integrität, wird einer der Preisträger der 29. Ausgabe der Veranstaltung sein, die am 2. Juli und 3. in Florenz und Fiesole stattfindet. Der portugiesische Sportstar verkörpert mit seinem Charisma, seiner von internationalen Erfolgen geprägten Karriere und seinem unbedingten Respekt vor den Regeln die Grundwerte des Preises.Figo, der früher bei Sporting Lisbon spielte und eine Schlüsselfigur beim FC Barcelona war, wurde im Jahr 2000 nach seinem Wechsel zu Real Madrid mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet. Während seiner Zeit bei den "Blancos" gewann er zwei La Liga-Titel, die UEFA Champions League, den UEFA Super Cup und den Intercontinental Cup. Im Jahr 2005 wechselte er zu Inter Milan, wo er zu vier aufeinanderfolgenden Titeln in der Serie A (von 2006 bis 2009), einer Coppa Italia und zwei Italian Super Cups beitrug. Mit 127 Spielen für die portugiesische Nationalmannschaft wurde er zu einem Symbol des Fußballs, das sich durch seine Klasse, seine Führungsqualitäten und seinen Respekt auszeichnet.Figo wird auf der Bühne von anderen unbestrittenen Champions des italienischen und internationalen Sports begleitet: Alessandro Costacurta, Vorbild für Fairplay im Fußball mit AC Milan und in der Nationalmannschaft; Gianmarco Tamberi, Olympiasieger und Weltmeister im Hochsprung; Sasha Vujacic, zweifacher NBA-Meister mit den Los Angeles Lakers; Demetrio Albertini, eine führende Persönlichkeit des italienischen Fußballs der 1990er Jahre; Andy Diaz, Hallenweltmeister im Dreisprung; Alice Bellandi, jüngste Judo-Weltmeisterin; Nadia Battocletti, Olympia-Silbermedaillengewinnerin über 10.000 Meter; Rigivan Ganeshamoorthy, Paralympics-Goldmedaillengewinnerin im Diskuswurf; Blanka Vlasic, Hochsprunglegende; Arianna Errigo, eine der höchstdekorierten Florettfechterinnen aller Zeiten; und Guido Meda, die legendäre Stimme des MotoGP."Mit Luís Figo begrüßen wir einen weiteren außergewöhnlichen Champion bei der Verleihung des Fair Play Menarini Award, der einige der besten Beispiele für sportliche Exzellenz aus der ganzen Welt vereint - so Valeria Speroni Cardi und Filippo Paganelli, Vorstandsmitglieder der Fair Play Menarini Foundation - Figo ist ein Weltklassespieler, der sich auf einigen der prestigeträchtigsten internationalen Bühnen durch sein Talent, seine Eleganz auf dem Spielfeld und seinen tiefen Respekt vor den Spielregeln ausgezeichnet hat. Genau wie die anderen Preisträger der diesjährigen Ausgabe verkörpert er perfekt die Werte, die unser Preis seit fast dreißig Jahren verkörpert".Die 29. Ausgabe des Fair Play Menarini International Award wird vom Istituto per il Credito Sportivo e Culturale als institutionellem Partner und von Sustenium, Frecciarossa, Estra und Adiacent als Initiativpartnern unterstützt.Um über die Protagonisten auf dem Laufenden zu bleiben, die spannendsten Momente zu erleben und alle Neuigkeiten zu erfahren, besuchen Sie die offizielle Website https://www.fairplaymenarini.com/en und die Social-Media-Kanäle des Preises auf Instagram, Facebook und YouTube.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2696025/5365100/Fair_Play_Menarini_International_Award_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/fair-play-menarini-international-award-luis-figo-gehort-zu-den-grossen-sportstars-die-2025-ausgezeichnet-werden-302495733.htmlPressekontakt:Valeria Speroni Cardi,pressoffice@menarini.com,+ 39 05556801Original-Content von: Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160562/6067564