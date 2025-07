Mit der LOUD insurance broker GmbH ist Anfang Juli ein spezialisierter Versicherungsmakler für die Entertainment- und Veranstaltungsbranche an den Start gegangen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Hamburg. Die Martens & Prahl Gruppe ist Mitgesellschafter. Neugründung im Maklermarkt: Zum 01.07.2025 ist die LOUD insurance broker GmbH als Spezialversicherungsmakler für Musik, Events, Kultur und Live-Erlebnisse gestartet. Gegründet wurde das Unternehmen mit Sitz in Hamburg von Anna-Lena Schönberger, ...

