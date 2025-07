NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag anfängliche leichte Verluste wettgemacht. Zuletzt notierten die Preise moderat im Plus und stabilisierten sich so nach ihren jüngsten Verlusten. Im Fokus blieb die erwartete Ausweitung der Fördermenge durch den Ölverbund Opec+. Ein Barrel (159 Liter) Brent-Öl aus der Nordsee zur Lieferung im September kostete 66,89 US-Dollar und damit 15 Cent mehr als am Vortrag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im August legte um 23 Cent auf 65,34 Dollar zu.

Die wichtigsten Mitglieder der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und ihre Verbündeten werden auf ihrem Treffen am Sonntag voraussichtlich eine weitere deutliche Produktionserhöhung beschließen, so die allgemeine Erwartung. Die Staaten dürften eine Steigerung der Förderung pro Tag um 411.000 Barrel beschließen und im kommenden Monat dürfte ein weiterer Schritt folgen, sagte Rohstoffexperte Robert Rennie von der australischen Westpac Banking Corp.

Die Ölpreise stehen seit rund einer Woche wieder deutlich unter Druck, nachdem ein Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran vereinbart wurde. Davor hatte die Furcht vor einer Blockade der Straße von Hormus, einer der wichtigsten Schiffstransportrouten für Rohöl, durch den Iran die Preise aber auch deutlich nach oben getrieben./la/stw