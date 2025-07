Ethereum bleibt in enger Seitwärtsspanne gefangen - Markt wartet auf Impulse

Seit über einer Woche pendelt Ethereum in einer engen Seitwärtsrange - und auch zum Monatswechsel hin fehlt weiterhin jeder Impuls. Im aktuellen Bereich zwischen 2.490 und 2.520 US-Dollar ist kaum Preisaktion erkennbar, die für Trader attraktiv wäre. Die spekulativ vermutete bullishe Flagge hat sich nicht bestätigt, das Volumen ist niedrig und es fehlt an Dynamik.

Technische Faktoren zeigen wenig Bewegungspotenzial

Technisch betrachtet liegt der Fokus kurzfristig auf der Zone um 2.518 US-Dollar. Ein Ausbruch über diese Marke könnte eine kleine Bewegung in Richtung 2.560 US-Dollar initiieren. Dort wartet jedoch ein erneuter Widerstand, was das Setup für Long-Positionen wenig attraktiv macht - zumal der übergeordnete Markt keine klare Richtung vorgibt. Erst oberhalb von 2.560 würden sich neue kurzfristige Chancen eröffnen, während auf der Unterseite 2.480 als lokale Unterstützung dient.

Auf tieferen Timeframes wie dem 15-Minuten-Chart zeigt sich ebenfalls ein träge verlaufender Kurs mit nur wenigen Impulsen. Ethereum folgt derzeit eher passiv den Bewegungen von Bitcoin und der Nasdaq - eine echte Eigenbewegung ist nicht zu erkennen. Das Risiko dabei: Sollte Bitcoin oder der Aktienmarkt eine Korrektur starten, könnte ETH leicht unter die Marke von 2.480 US-Dollar rutschen und dann wieder in Richtung 2.420 oder sogar 2.370 fallen.

Traditionelle Märkte als zusätzlicher Belastungsfaktor

Ein zusätzlicher Belastungsfaktor für Ethereum kommt von den traditionellen Märkten. Sowohl Nasdaq als auch S&P 500 zeigen klare Anzeichen einer überkauften Phase. Auf Tagesbasis liegt der RSI bei über 70, in den 4- und 8-Stunden-Charts sogar deutlich darüber - inklusive bearisher Divergenzen. Die Folge könnte eine technische Korrektur sein, etwa zurück zum alten Allzeithoch. Das würde auch Ethereum unter Druck setzen.

