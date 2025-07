American Bitcoin Corp sammelt 220 Millionen Dollar für Bitcoin-Investitionen

Der Kryptomarkt zeigt sich zum Wochenstart weiter seitwärtsgerichtet. Bitcoin behauptet sich stabil im Bereich um 107.000 US-Dollar, ohne jedoch neue Impulse in Richtung des bisherigen Allzeithochs zu liefern. Der entscheidende Kursschub bleibt bislang aus, obwohl das fundamentale Umfeld intakt erscheint. Ein wesentlicher Treiber im laufenden Jahr ist die wachsende institutionelle Beteiligung: Immer mehr Unternehmen integrieren Bitcoin in ihre Strategie. Jüngstes Beispiel ist ein Unternehmen mit enger Verbindung zur Trump-Familie, das nun 220 Millionen US-Dollar für Investitionen in die wertvollste Kryptowährung der Welt einsammelt.

Trump-nahes Unternehmen sichert sich Millionenfinanzierung

Die Nähe zwischen Politik und Kryptoindustrie wird mit dem jüngsten Kapitalzugang von American Bitcoin erneut deutlich. Das erst im März 2025 gegründete Unternehmen Bitcoin America hat laut einem aktuellen Bericht von Bloomberg insgesamt 220 Millionen US-Dollar durch eine Privatplatzierung frischer Aktien eingesammelt. Rund 11 Millionen neue Anteile wurden institutionellen Investoren angeboten - ein Teil davon im Gegenwert von etwa 10 Millionen US-Dollar direkt in Bitcoin, zum Kurs von 104.000 US-Dollar pro BTC.

Nach Abzug aller Gebühren verbleiben laut der jüngsten Einreichung rund 215 Millionen US-Dollar an Nettoerlösen, die in strategische Projekte fließen sollen. Dazu zählen insbesondere der Erwerb weiterer Bitcoin sowie Investitionen in neue Mining-Infrastruktur. Bitcoin America möchte in Zukunft also immer mehr Bitcoin akkumulieren. American Bitcoin entstand aus einer Kooperation zwischen dem kanadischen Mining-Unternehmen Hut 8 und dem US-Infrastrukturunternehmen American Data Centers - beide mit starker personeller Anbindung an die Familie Trump.

Börsengang für 2025 geplant - Bitcoin Hyper als Alternative

Eric Trump gilt als Mitgründer, Donald Trump Jr. ist eng eingebunden. Die Initiative ist Teil eines umfassenderen Bestrebens, die Vereinigten Staaten unter der derzeitigen Regierung als führenden Standort für Blockchain-Technologien zu etablieren. Ein Börsengang ist ebenfalls bereits in Vorbereitung: Im Rahmen einer SPAC-Fusion mit Gryphon Digital Mining soll American Bitcoin noch im zweiten Halbjahr 2025 an die Nasdaq gehen. Geplant ist die Notierung unter dem Kürzel ABTC.

Während institutionelle Investoren weiterhin auf etablierte Bitcoin-Unternehmen setzen, bietet Bitcoin Hyper eine Alternative für Privatanleger. Das Projekt verfolgt das Ziel, dem Bitcoin-Netzwerk eine neue Funktionalitätsebene zu verleihen. Statt sich allein auf den Status als digitaler Wertspeicher zu stützen, soll durch eine ergänzende Layer-2-Struktur ein vielseitiges Umfeld für dezentrale Anwendungen entstehen. Technologisch knüpft das Projekt dort an, wo Bitcoin bisher an seine Grenzen stößt.

Bitcoin Hyper Presale sammelt über 1,8 Millionen Dollar

Das Zentrum der Architektur ist eine dezentrale Bridge. Über sie lassen sich native BTC in ein alternatives Netzwerkformat übertragen. Die umgewandelten Token sind innerhalb des Systems nutzbar und eröffnen neue Möglichkeiten, etwa für das Verleihen von Vermögenswerten, für automatisierte Finanzprozesse oder für Belohnungssysteme. So soll Bitcoin via Layer-2 nutzbar gemacht werden. Als technisches Fundament dient die Solana Virtual Machine - ein System, das hohe Skalierbarkeit mit geringen Transaktionskosten verbindet und sich als deutlich effizienter als herkömmliche Lösungen auf EVM-Basis erwiesen hat.

Der native HYPER Token übernimmt dabei mehrere Aufgaben: Er dient als Zahlungsmittel im Netzwerk, wird für Governance-Entscheidungen genutzt und bildet die Grundlage für das Staking-Modell. Hier winken aktuell sogar noch Renditen von mehr als 500 Prozent APY. Insgesamt ist die Tokenmenge auf 21 Milliarden begrenzt. Der laufende Vorverkauf umfasst 20 Prozent dieser Menge - mit einem sich alle zwei Tage erhöhenden Preis. So können sich Anleger massiv an der neuen Bitcoin-L2 beteiligen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.