Bitcoin Cash durchbricht wichtige 500-Dollar-Marke - Rallye könnte weitergehen

Bitcoin Cash konnte in den letzten Tagen mit einem starken Kursanstieg überzeugen und erstmals seit langem wieder die wichtige 500-Dollar-Marke durchbrechen. Viele Anleger fragen sich nun, wie es nach diesem technischen Durchbruch weitergehen könnte und ob BCH das Potenzial hat, die Rallye in den kommenden Wochen fortzusetzen.

BCH überzeugt mit starker Performance im aktuellen Marktumfeld

Während der Kryptomarkt heute im Allgemeinen eine Konsolidierung erlebt, gibt es vor allem einen Coin, der sich vom Rest abkoppelt und starke Kursgewinne verbuchen kann. Die Rede ist von Bitcoin Cash beziehungsweise BCH. Das ist eine sogenannte Hard Fork des originalen Bitcoin-Netzwerkes, die 2018 auf den Markt kam und den originalen Bitcoin in Sachen Geschwindigkeit und Kosten für Transaktionen unterbieten können sollte.

Nach ihrem Launch erlebte die Kryptowährung eine starke Nachfrage und schoss auf ein Allzeithoch von bis zu 4355 Dollar in die Höhe. Allerdings hat sich BCH seitdem nicht so wirklich durchsetzen können und immer weiter an Relevanz verloren. Im Bullenmarkt 2021/2022 konnte bereits nur noch ein Höchststand von knapp 1500 Dollar erreicht werden und 2024/2025 lagen die Höchstwerte bisher nur bei knapp 700 Dollar.

Technischer Durchbruch eröffnet neue Perspektiven für BCH

Zuletzt war der BCH-Preis Anfang April sogar wieder auf Tiefststände von kaum mehr als 250 Dollar eingebrochen. Seitdem scheint das BCH-kaufen für viele Anleger jedoch wieder attraktiver geworden zu sein. Möglicherweise hat viele Anleger der vergleichsweise "günstige" Einstiegspunkt auf dem Langzeit-Support bei 250 Dollar überzeugt. Seitdem konnte BCH seinen Wert nämlich bereits wieder verdoppeln.

Dabei gelang den Bullen allein im letzten Monat eine Wertsteigerung um über 30 Prozent. Innerhalb der letzten 24 Stunden ist BCH mit einem Gewinn von 5,56 Prozent zudem der Top-Performer unter den Top-100-Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Den Bullen gelang es damit, den wichtigen Widerstand bei 500 Dollar zu überwinden. Nach dem technischen Durchbruch wird BCH nun bei 522,50 Dollar gehandelt.

