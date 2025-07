Deutsche Bank plant Einführung eines Bitcoin-Verwahrdienstes im Jahr 2026

Die Deutsche Bank, einer der größten Finanzinstitute Europas, macht einen bedeutenden Schritt in Richtung Kryptowährungen. Laut einem Bericht von Bloomberg vom 1. Juli 2025 plant die Bank, im Jahr 2026 einen Verwahrdienst für Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte einzuführen.

Dies markiert einen Wendepunkt in der Akzeptanz von Kryptowährungen durch traditionelle Finanzinstitute und unterstreicht die wachsende institutionelle Nachfrage nach sicheren Krypto-Lösungen.

Partnerschaften mit Bitpanda und Taurus

Die Deutsche Bank arbeitet für dieses Projekt mit zwei etablierten Akteuren der Krypto-Branche zusammen: der österreichischen Krypto-Börse Bitpanda und dem Schweizer Technologieanbieter Taurus SA. Bitpanda bringt seine Expertise in der Handelsinfrastruktur ein, während Taurus, das bereits 2023 von der Deutschen Bank unterstützt wurde, seine Erfahrung in der sicheren Verwahrung digitaler Assets einbringt. Diese Partnerschaften ermöglichen es der Bank, eine regulierungskonforme und sichere Plattform für institutionelle Investoren und vermögende Privatkunden aufzubauen.

Die Deutsche Bank hat seit 2020 Interesse an Kryptowährungen gezeigt und 2023 einen Antrag auf eine Lizenz für digitale Vermögenswerte bei der deutschen Finanzaufsicht BaFin gestellt. Die Einführung des Verwahrdienstes im Jahr 2026 ist Teil einer langfristigen Strategie, um von der zunehmenden Integration digitaler Assets in die traditionelle Finanzwelt zu profitieren.

Ein Zeichen für die wachsende Krypto-Akzeptanz

Die Ankündigung der Deutschen Bank reiht sich in eine Welle von Krypto-Initiativen deutscher Banken ein. So plant die Sparkassen-Finanzgruppe, ab Sommer 2026 Krypto-Handelsdienste für ihre 50 Millionen Kunden anzubieten, während die DZ Bank und die Landesbank Baden-Württemberg ebenfalls Krypto-Verwahr- und Handelsdienste entwickeln. Diese Entwicklungen zeigen, dass Kryptowährungen wie Bitcoin nicht länger als Nischenprodukt betrachtet werden, sondern als fester Bestandteil der Finanzinfrastruktur.

Die Einführung des Verwahrdienstes wird durch die klaren regulatorischen Rahmenbedingungen in der EU, insbesondere durch die Markets in Crypto-Assets (MiCA)-Regulierung, erleichtert. MiCA bietet Banken die rechtliche Grundlage, um Krypto-Dienste sicher und compliant anzubieten, was das Vertrauen institutioneller Investoren stärkt. Auch positive Entwicklungen in den USA, wie eine kryptofreundlichere Politik unter der Trump-Administration, fördern die globale Akzeptanz.

Warum ist das wichtig?

Ein Verwahrdienst für Kryptowährungen ermöglicht es institutionellen Investoren, Hedgefonds und vermögenden Privatkunden, Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte sicher zu speichern, ähnlich wie traditionelle Wertpapiere. Die Deutsche Bank positioniert sich damit als Vorreiter in der Verbindung von traditionellem Banking und Blockchain-Technologie. Experten sehen darin ein Zeichen, dass Kryptowährungen zunehmend als legitime Anlageklasse anerkannt werden.

Die Entscheidung spiegelt auch den wachsenden Wettbewerb im deutschen Bankensektor wider. Mit 23 lizenzierten Krypto-Verwahrstellen ist Deutschland bereits ein Vorreiter in Europa, und die Deutsche Bank könnte mit ihrem Einstieg eine Schlüsselrolle dabei spielen, institutionellen Investoren den Zugang zu Bitcoin zu erleichtern.

