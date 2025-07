SHENYANG, China, July 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 27. Juni wurde die 11. Kultur- und Kunstsaison "Sommer am Hunhe" feierlich eröffnet.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

Die Kultur- und Kunstsaison "Sommer am Hunhe" ist ein herausragendes kulturelles Aushängeschild, das von Shenyang in elf Jahren engagierter Arbeit sorgfältig kuratiert wurde. Die diesjährige Kultur- und Kunstsaison "Sommer am Hunhe" steht unter dem Motto "Stadtweite Mobilisierung, gemeinsame Freude für alle". Durch die kreative Verbindung von Kultur mit Technologie, Tourismus und immateriellem Kulturerbe werden über 60 verschiedene Aktivitäten und mehr als 2.000 kulturelle Veranstaltungen angeboten. Die Saison bringt erstklassige kulturelle Erlebnisse direkt in die Stadtviertel. Immersive und interaktive Formate ermöglichen es den Bewohnern, diese hochwertigen Angebote direkt vor Ort zu erleben, und tragen dazu bei, Shenyang mit neuer kultureller Energie zu beleben.

Die Eröffnungsfeier, die vom Publicity Department of Shenyang Municipal Party Committee ausgerichtet wurde, stand unter dem Motto "Sommer am Hunhe: Stadtweite Mobilisierung, Freude in der Saison". Sie umfasste drei lebhafte Kapitel: "Melodien am Fluss", "Wogende Flut der Kunst" und "Freude in der Saison". Die Veranstaltung begeisterte mit einer Reihe faszinierender Darbietungen, darunter der Vorfilm Ever-growing, die Eröffnungsnummer Mountains and Rivers, die Cheongsam-Show Melodies of Time, das Original-Lied China's Ink-Wash Beauty und das Titellied Hunhe Summer Nights. Mit diesen künstlerischen Darbietungen verwirklichte Shenyang seine Vision von "Kunst für alle und Kultur als Treibkraft der Stadt" und zeigte sowohl seine tiefen kulturellen Wurzeln als auch seinen lebendigen kreativen Geist.

Bei der Eröffnungsfeier präsentierten Bezirke und Kreise aus ganz Shenyang ihre einzigartigen lokalen Kulturen in einer Reihe von Kurzvideos. Diese lebendige Darbietung unterstrich den inklusiven Geist und die reiche kulturelle Vielfalt Shenyangs.

Quelle: Publicity Department of Shenyang Municipal Party Committee

Kontakt nur für Medien: Kontaktperson: Frau Liu, Tel.: 86-10-63074558