Ausländische Investoren wenden sich ab, das US-Defizit explodiert - die Deutsche Bank rechnet mit einem dramatischen Absturz des Greenbacks. Kommt nach 17 Jahren ein neues Rekordhoch des Euros?Der Euro ist am Dienstag zum ersten Mal seit fast vier Jahren wieder über die Marke von 1,18 US-Dollar gestiegen. Das liegt allerdings nicht an der Stärke der Gemeinschaftswährung, sondern vor allem an ihrem schwachen US-Pendant, an dem vor allem ausländische Investoren zunehmend das Interesse verlieren. Was zunächst wie eine normale Wechselkurs-Entwicklung an den Devisenmärkten aussieht, könnte laut Einschätzung der Deutschen Bank in eine Währungskrise historischen Ausmaßes münden. Der Greenback …