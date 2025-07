Ein integriertes, KI-gestütztes Angebot mit fundiertem Branchen-Know-how zum Ankurbeln von Wachstum und Transformation

LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein in der Technologieberatung und in digitalen Lösungen global tätiges Unternehmen, präsentierte heute sein Produkt GCC-as-a-Service. Diese Dienste richten sich an Organisationen, die vielleicht GCCs (Global Capability Centers) einrichten oder ihre bestehenden GCCs zur Kostenoptimierung und Wertschöpfung optimieren möchten. Das Spektrum umfasst Dienste in den Kategorien Build (Aufbau), Operate (Betrieb), Transform (Transformation) und Transfer und bietet Kunden die Möglichkeit, die von ihnen benötigte Option auszuwählen.

GCC-as-a-Service-Werbeaktionen sind als Dienste pro Sitz oder pro Service konzipiert, was die Kostenoptimierung und Wertrealisierung gewährleistet. Die Talent Solutions von LTIMindtree, die Teil der Build-Dienste sind, ermöglichen es Kunden, für den Geschäftsbetrieb bereite Fachkräfte effizient vom ersten Tag an durch ihr im eigenen Haus vorhandenes KI-gestütztes Talentgewinnungs-Ökosystem einzugliedern. Als Bestandteil der Transform-Dienste hält das Unternehmen branchenspezifische Angebote bereit, bei denen es sich um technologische Lösungen und Rahmenwerke handelt, die zur Beschleunigung der Wertrealisierung führen. Die Kunden werden in die Lage versetzt, das agentische BlueVerse-KI-Ökosystem des Unternehmens mit branchen- und funktionsspezifischen Agenten sowie seine weltweit verteilten KI-Studios zu nutzen, um ihre KI-Journey zu beschleunigen.

Venu Lambu, Chief Executive Officer und Managing Director von LTIMindtree, sagte: "GCCs werden derzeit zu strategischen Zentren für die branchenspezifische Transformation und Effizienz. Die LTIMindtree-Lösung GCC-as-a-Service hilft Unternehmen dabei, ihre GCCs aufzubauen, zu skalieren und zu globalen Innovations-Hubs weiterzuentwickeln, indem sie unser BlueVerse-Ökosystem dafür einsetzen, mit skalierbarer und verantwortungsvoller KI Next-Gen-Fähigkeiten voranzubringen und sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen."

Zur LTIMindtree-Lösung GCC-as-a-Service gehören:

Build: Durchgängiger Support für das Einrichten von Einheiten zur Gewährleistung der Bereitschaft für Rechts- und Compliance-Anforderungen und zum Aufbau von Infrastrukturen in globalen Großstädten. Zu den Diensten gehört die Ermöglichung der betrieblichen Voraussetzungen für die Bereiche Finanzen, Buchhaltung, Steuern, Arbeitsbereicheinrichtung und IT.

Durchgängiger Support für das Einrichten von Einheiten zur Gewährleistung der Bereitschaft für Rechts- und Compliance-Anforderungen und zum Aufbau von Infrastrukturen in globalen Großstädten. Zu den Diensten gehört die Ermöglichung der betrieblichen Voraussetzungen für die Bereiche Finanzen, Buchhaltung, Steuern, Arbeitsbereicheinrichtung und IT. Operate: Zu den Diensten gehören das Übergangsmanagement, die Programm-Governance, die Lieferexzellenz und das Wissensmanagement. Ergänzt wird dies durch die LTIMindtree-Plattform Talent Engage und LTIMindtree Shoshin, eine KI-basierte Lernplattform für den Aufbau von Branchen- und Technologiekenntnissen sowie Soft-Skills.

Zu den Diensten gehören das Übergangsmanagement, die Programm-Governance, die Lieferexzellenz und das Wissensmanagement. Ergänzt wird dies durch die LTIMindtree-Plattform Talent Engage und LTIMindtree Shoshin, eine KI-basierte Lernplattform für den Aufbau von Branchen- und Technologiekenntnissen sowie Soft-Skills. Transform: Vollständige Serie von Transformations-Enablern, darunter branchenspezifische Angebote, Technologielösungen und Rahmenwerke. Die Kunden haben außerdem Zugriff auf die KI-Studios von LTIMindtree in den USA, Europa und Indien.

Vollständige Serie von Transformations-Enablern, darunter branchenspezifische Angebote, Technologielösungen und Rahmenwerke. Die Kunden haben außerdem Zugriff auf die KI-Studios von LTIMindtree in den USA, Europa und Indien. Transfer: Strukturierte Übergangsdienste rund um die Talentmigration, die Übertragung von Fähigkeiten, das Änderungsmanagement und den Wissenstransfer zur Gewährleistung von langfristigem Erfolg und Kontinuität.

Über LTIMindtree:

LTIMindtree ist ein globales Technologieberatungs- und digitales Lösungsunternehmen, das Unternehmen aus verschiedenen Branchen ermöglicht, ihre Geschäftsmodelle zu modernisieren, Innovationen zu beschleunigen und ihr Wachstum zu maximieren, indem sie digitale Technologien einsetzen. Als Partner für die digitale Transformation von mehr als 700 Kunden bringt LTIMindtree umfangreiche Fach- und Technologiekenntnisse ein, um in einer konvergierenden Welt bessere Wettbewerbsdifferenzierung, Kundenerlebnisse und Geschäftsergebnisse voranzutreiben. Mit mehr als 84.000 erfahrenen und unternehmerisch denkenden Fachkräften in mehr als 40 Ländern adressiert LTIMindtree ein Unternehmen der Larsen Toubro Group hochkomplexe geschäftliche Herausforderungen und ermöglicht Transformation in jedem Maßstab. Weitere Informationen finden Sie unter www.ltimindtree.com.

