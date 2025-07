Citigroup Inc. verkündet die Rückzahlung des Gesamtbetrags in Höhe von 1.750.000.000 EUR seiner 2026 fälligen festverzinslichen/variabel verzinslichen Anleihen mit einem Zinssatz von 1,250 (die "Anleihen") (ISIN: XS2167003685).

Der Rückzahlungstermin für die Anleihen ist der 6. Juli 2025 (der "Rückzahlungstermin"). Der Rücknahmepreis in bar für die am Rückzahlungstermin fälligen Anleihen gilt zuzüglich der bis zum Rückzahlungstermin (ausschließlich) aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen und wird am 7. Juli 2025, dem nächsten darauffolgenden Geschäftstag nach dem Rückzahlungstermin, gezahlt.

Die heute angekündigte Rückzahlung entspricht der Liability-Management-Strategie von Citigroup und zeigt ihre fortlaufenden Bemühungen, die Effizienz ihrer Finanzierungs- und Kapitalstruktur zu verbessern. Citigroup wird weiterhin Rückzahlungs- oder Rückkaufgelegenheiten für Wertpapiere auf Grundlage verschiedener Faktoren erwägen, darunter der wirtschaftliche Wert, regulatorische Änderungen, potenzielle Auswirkungen auf die Nettozinsspanne und die Fremdkapitalkosten von Citigroup, die verbleibende Gesamtlaufzeit des Schuldenportfolios von Citigroup, Kapitalauswirkungen sowie die Marktbedingungen insgesamt.

Ab dem Rückzahlungstermin laufen keine Zinsen mehr für die Anleihen auf.

Citibank, N.A. ist die Zahlstelle für die Anleihen. Weitere Informationen zu den Anleihen finden Sie in den zugehörigen endgültigen Konditionen unter der folgenden Webadresse: https://www.citigroup.com/rcs/citigpa/akpublic/storage/public/260706.pdf.

Über Citi

Citi ist ein vorrangiger Bankpartner für Institutionen mit grenzüberschreitenden Anforderungen, ein weltweit führender Vermögensverwalter und eine angesehene Bank für Privatkunden in seinem Heimatmarkt der Vereinigten Staaten. Citi tätigt Geschäfte in mehr als 180 Ländern und Regionen und bietet Unternehmen, Regierungen, Anlegern, Institutionen und Privatkunden eine breite Vielfalt an Finanzprodukten und -dienstleistungen.

