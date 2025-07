Die zweite Sino-European Corporate ESG Best Practice Conference, die vom chinesischen Generalkonsulat in Frankfurt ausgerichtet wurde, fand am 26. Juni 2025 in Stuttgart statt. Es nahmen Vertreter aus verschiedenen Branchen aus China und Europa an der Veranstaltung teil und sie alle stimmten in ihrer Ansicht überein, dass die ESG-Entwicklung ein neuer Schwerpunkt für den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen chinesischen und europäischen Unternehmen wird.

German participant tries the food of Beiwei 47 at the conference.

Klaus Paal, President der Industrie- und Handelskammer Stuttgart, unterstrich außerdem, dass ESG in der heutigen Zeit des globalen Wandels ein Thema mit hoher Relevanz und eine wichtige Plattform für Unternehmen aus verschiedenen Ländern sei, um die Kommunikation und Zusammenarbeit zu verbessern.

Torsten Giehler, Director des Referats Wirtschafts- und Sozialentwicklung bei der GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), wies auf die Bedeutung von ESG hin, die sich nicht mehr als optionales Zusatzelement, sondern als strategischer Bestandteil moderner Unternehmensführung etabliert habe. "ESG ist in der internationalen Zusammenarbeit mittlerweile unverzichtbar, um Vertrauen aufzubauen, den Markeneinfluss zu stärken und nachhaltig erfolgreichen zu sein" erklärte er.

Um den Austausch zwischen den Unternehmen zu erleichtern, wurde im Rahmen der Konferenz ein Produktbereich eingerichtet, in dem rege Aktivität herrschte. Heilongjiang Beiwei 47 Green and Organic Food, eine chinesische High-End-Marke für Gesundheitsnahrung, stellte nicht nur einen Fall für die Konferenz zur Verfügung, sondern präsentierte auch Produkte wie Mais mit niedrigem glykämischen Index, N47° PLANT ENZYME MILK und Mais-Saft, die viele Besucher gerne verkosteten. Viele Teilnehmer merkten an: "Wenn Sie Wert auf hohe Qualität legen, sollten Sie sich für Beiwei 47 entscheiden!"

Beiwei 47 wird seit seiner Gründung von der Vision einer "modernen landwirtschaftlichen Entwicklung" geleitet und engagiert sich für die Verbesserung der Qualität von Schwarzerde-Ackerflächen, die nationale Ernährungssicherheit, die Wiederbelebung der traditionellen Landwirtschaft und eine Steigerung der Einkommen der Landwirte. Seine Produkte verzeichnen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum eine hohe Nachfrage und sind weltweit bei Verbrauchern beliebt, die Wert auf eine gesunde Ernährung legen. Der Fall des Unternehmens wurde auf der Konferenz mit dem Award "Outstanding Environmental Protection Case" ausgezeichnet, was die Stärke und die soziale Verantwortung chinesischer Agrarmarken verdeutlicht und chinesische Weisheit und Lösungen in die globale nachhaltige Agraragenda einbringt.

Yao Yujing, ein Vertreter der Konferenzjury, merkte an, dass die Sino-European Corporate ESG Best Practice Conference eine effektive Plattform für den Austausch zwischen chinesischen und europäischen Unternehmen geschaffen habe.

Er erklärte: "Wir haben vorbildliche ESG-Modelle etabliert, die noch mehr Unternehmen bei der Umsetzung einer hochwertigen Entwicklung und einer tieferen Integration in die globale Handelskooperation unterstützen werden".

