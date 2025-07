Dar, ein Sidara-Unternehmen, wurde als unabhängiger Ingenieur zur Unterstützung eines fünfjährigen Investitionsprogramms zur Modernisierung und Erweiterung der Flughafeninfrastruktur des Flughafens Paris-Beauvais in Frankreich,der jährlich fünf Millionen Passagiere abfertigt, beauftragt.

As the Independent Engineer, Dar will support the modernization and expansion of Paris-Beauvais Airport (Photo: AETOSWire)

Das Modernisierungsprojekt wurde von SPV Bellova initiiert und wird von einem Design-Build-Konsortium (CC) durchgeführt, das aus Bouygues Bâtiment Grand Ouest, Bouygues Bâtiment International, Egis Avia, Egis Bâtiment und Ameller Dubois besteht. Das Projekt umfasst Vorhaben im luftseitigen und landseitigen Bereich, den Bau von Parkplätzen, Bauarbeiten sowie die Installation von Ausrüstung.

Als unabhängiger Ingenieur und über sein lokales Büro Dar France wird das Unternehmen die Designphasen prüfen, die Bau und die Projektabnahme beaufsichtigen und die Lösung jeglicher ungeklärter Probleme bis zum Ende der Mängelhaftungsfrist überwachen und validieren.

Danny Aoun, Board-Mitglied und Regionaldirektor von Dar, kommentierte die Erteilung des Auftrags mit den Worten: "Wir sind sehr erfreut, SPV Bellova und das Design-Build-Konsortium CC bei der Umsetzung eines den Anforderungen der Zukunft genügenden und nachhaltigen Modernisierungs- und Erweiterungsprogramms für den Flughafen Paris-Beauvais zu unterstützen. Ziel des Vorhabens ist es, den Flughafen als wichtigen Knotenpunkt für Frankreich neu zu positionieren und einen neuen Standard für die Modernisierung der Luftverkehrsinfrastruktur in ganz Europa zu setzen."

Anthony Martin, President von Bellova, erklärte: "Die Modernisierung des Flughafens Paris-Beauvais ist ein wichtiger Meilenstein zur Steigerung der Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit unserer Region. Wir sind stolz, mithilfe des Fachwissens von Dar France eine beispielhafte, nachhaltige und auf Servicequalität ausgerichtete Neugestaltung realisieren zu können."

Dar gehört zu den führenden Luftfahrtberatungsunternehmen der Welt und leistet einen Beitrag zu herausragenden globalen Luftfahrtprojekten. Das Unternehmen fungiert beispielsweise als leitender Designberater für den Al Maktoum International Airport in den Vereinigten Arabischen Emiraten und den größten neuen Flughafen Afrikas in Äthiopien. Die Rolle von Dar beim Umbau des Flughafens Paris-Beauvais fügt sich in sein wachsendes Portfolio an Entwicklungsprojekten in Europa ein, wo das Unternehmen derzeit als leitender Bauingenieur beim Bau des zukünftigen Centralny Port Komunikacyjny in Polen tätig ist. Dar kann auf umfangreiche Erfahrung in der Realisierung komplexer Flughafenprojekte zurückblicken und bringt wertvolles Fachwissen in den Bau des Flughafens Paris-Beauvais ein. Besonders hervorzuheben sind dabei die Kenntnisse über bewährte Verfahren der Branche, innovative Lösungen und erstklassige Beratungskompetenz im Bereich Nachhaltigkeit.

Bellova ist der neue Konzessionsnehmer des Flughafens Paris-Beauvais. Das Unternehmen wurde vom Konsortium ins Leben gerufen, das die Ausschreibung gewonnen hat, und besteht aus Egis (Mehrheitsaktionär), Serena Industrial Partners und Bouygues Construction.

Über Dar

Dar gehört zu den weltweit führenden Beratungsunternehmen und sein Leistungsspektrum umfasst Design, Planung, Engineering, Nachhaltigkeitsberatung, Projektmanagement, Facility Management sowie digitale Lösungen und Dienstleistungen für Gebäude, Städte, Verkehr, zivile Infrastruktur, Wasser und Umwelt. Außerdem ist Dar Gründer von Sidara, einer globalen Allianz, die mehr als 20 branchenführenden Unternehmen mit über 20.000 Mitarbeitern in über 300 Büros weltweit umfasst.

