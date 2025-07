Ein zentrales, von US-Präsident Donald Trump vorangetriebenes Steuer- und Ausgabengesetz hat eine wichtige Hürde im US-Kongress genommen. Der Senat billigte das Vorhaben, das unter dem Namen "One Big Beautiful Bill" firmiert (etwa: "Ein großes, schönes Gesetz"), am Mittag (Ortszeit) nach einer nächtlichen Marathonsitzung mit hauchdünner Mehrheit. Während der S&P und die Nasdaq ihr Minus verringern, legt der Dow Jones weiter zu.Den Ausschlag gab US-Vizepräsident JD Vance, der in seiner Rolle ...

