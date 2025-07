Die von dem chinesischen Generalkonsulat in Frankfurt abgehaltene 2. Chinesisch-Europäische Best Practice-Konferenz fand am 26. Juni 2025 in Stuttgart (Deutschland) statt. Mehrere Unternehmen wurden mit Best Practice Awards in sechs Kategorien ausgezeichnet, wobei die Amos Food Group den Best Practice Award für soziale Verantwortung erhielt.

Amos Ma, Chairman of Amos Food Group, delivered a speech at the conference.

Die Konferenz wurde von dem chinesischen Generalkonsulat in Frankfurt in Zusammenarbeit mit deutschen Instituten, einschließlich der GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), der Baden-Württembergischen IHK (Industrie- und Handelskammer), der KPMG Deutschland sowie chinesischer Partner, einschließlich dem China-Europe Business Council mit dem Thema "Together We Are Strong For a More Innovative, Healthy, Intelligent, and Sustainable Future" veranstaltet.

Laut Jury, die sich aus Fachleuten aus Organisationen, einschließlich des TÜV Rheinland, der KPMG Deutschland und des Beijing ESG Research Institute zusammensetzt, wurden mehrere Unternehmen, einschließlich Sinopec, Global New Material International, Bayer China, Airbus China und Air China mit Best Practice Awards in sechs Kategrien ausgezeichnet, einschließlich Umweltschutz, soziale Verantwortung, Unternehmensführung, wissenschaftliche und technologische Innovation, Schul- und Berufsbildung und anderer ESG-bezogener innovativer Praktiken.

Auf der diesjährigen Konferenz erhielt die Amos Food Group aus China den Best Practice Award in der Kategorie Soziale Verantwortung. Der Vorsitzende Amos Ma brachte beim Erhalt der Auszeichnung die große Ehre und ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein zum Ausdruck. Als repräsentativer Preisträger hielt er eine Rede, die die umfassende Umsetzung der ESG-Prinzipien der Unternehmensführung, der sozialen Verantwortung und des Umweltschutzes hervorhob.

Er erklärte, dass der Konzern als einziges chinesisches Festlandunternehmen, das zu den 100 größten Süßwarenherstellern weltweit gehört, seiner Mission "ein weltweiter Botschafter für Süßigkeiten zu sein" mithilfe von Süßwaren, die globale Verbraucher verbinden und die internationale Freundschaft fördern, verpflichtet bleibt.

Gemäß Angaben der Veranstalter findet die 3. Chinesisch-Europäische ESG Best Practice-Konferenz nächstes Jahr statt.

