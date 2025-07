Valeo Foods Group, einer der führenden Hersteller von hochwertigen Süßwaren, Snacks und Leckereien in Europa, hat erfolgreich die Vermögenswerte des italienischen Panettone-, Pandoro- und Croissant-Herstellers Melegatti 1894 S.p.A. übernommen. Diese Akquisition ist ein weiterer Schritt in der Strategie der Valeo Foods Group, ihr Sortiment an gebackenen Süßwaren zu erweitern, und unterstreicht das Engagement von Valeo, authentische italienische Süßwaren und etablierte regionale Marken einem breiteren internationalen Publikum zugänglich zu machen.

Melegatti

Melegatti wurde 1894 in Verona gegründet und genießt einen ausgezeichneten Ruf für handwerklich hergestellte Kuchen insbesondere Pandoro, Panettone und gefüllte Croissants -, traditionelle Rezepte und ein reiches italienisches Erbe. Melegatti blickt auf eine stolze Tradition zurück, die auf Familienwerten, Handwerkskunst und einer Leidenschaft für Qualität basiert.

"Wir freuen uns sehr, Melegatti in der Valeo Foods Group willkommen zu heißen", erklärte Ronald Kers, CEO der Group. "Diese Akquisition stellt einen bedeutenden strategischen Schritt zum Ausbau" unseres Portfolios an hochwertigen, bekannten Marken dar und unterstreicht unser Engagement für Exzellenz, Innovation und langfristige Wertschöpfung. Durch die Integration von Melegatti in unser Unternehmen stärken wir unsere Präsenz in Südwesteuropa und eröffnen neue Wachstumschancen in unserem globalen Netzwerk und bieten gleichzeitig Verbrauchern auf der ganzen Welt authentische, hochwertige italienische Backwaren."

Mit dieser Übernahme kann die Valeo Foods Group außerdem ihre Produktions- und Logistikkapazitäten ausbauen, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, und gleichzeitig den unverwechselbaren Charakter und die Authentizität der Produkte von Melegatti bewahren.

Roberto Spezzapria, President von Melegatti, erklärte: "Nach der erfolgreichen Wiedereinführung der traditionsreichen Marke Melegatti auf dem italienischen Markt sind wir stolz darauf, ihre Zukunft der Erfahrung und Kompetenz der Valeo Foods Group anzuvertrauen. Wir sind zuversichtlich, dass Valeo Foods die Marke in die nächste Phase ihres internationalen Wachstums führen, ihren Wert weiter stärken und ihre tiefen Wurzeln in der italienischen Kultur würdigen wird."

Alberto Alfieri, CEO von Valeo Foods, Südwesteuropa, fügte hinzu: "Melegatti basiert auf Handwerkskunst und Sorgfalt Werte, die stark mit unseren eigenen übereinstimmen. Auf diese Weise können wir das Besondere von Melegatti bewahren und gleichzeitig nachhaltig wachsen, um ein weiteres Beispiel für italienische Lebensmitteltradition und -qualität auf den globalen Markt zu bringen. Es ist ein spannendes neues Kapitel für unser Team und unsere Kunden."

Über Melegatti 1884 S.p.A

Melegatti 1884 S.p.A. ist ein italienischer Süßwarenhersteller, der sich auf Pandoro, Panettone, Croissants und andere süße Backwaren spezialisiert hat. Die Produktion erfolgt in zwei Werken in San Giovanni Lupatoto und San Martino Buon Albergo, beide in der Provinz Verona.

Das Unternehmen wurde 1894 in Verona von Domenico Melegatti gegründet, dem Erfinder des originalen Pandoro, den er im selben Jahr patentieren ließ. Mit über 130 Jahren Geschichte ist das Unternehmen nach wie vor ein Symbol für italienische Weihnachtstradition. Melegatti ist bekannt für seine handwerklichen Rezepte und den langsamen Gärungsprozess und verbindet traditionelle Handwerkskunst mit moderner Produktion.

Über die Valeo Foods Group

Die Valeo Foods Group ist eines der am schnellsten wachsenden Lebensmittelunternehmen Europas und auf Süßigkeiten, Snacks und Leckereien spezialisiert. Das Sortiment umfasst über 90 Marken, darunter Balconi-Kuchen und -Waffeln, Pedro-Süßwaren, Mila, Lina und Horalky-Waffeln, Rowse-Honig, Bernard-Ahornsirup, Barratt's-Süßigkeiten, Fox's-Minzbonbons und Kettle Chips. Wir sind in über 100 Ländern tätig und bedienen große Einzelhändler, Discounter, E-Commerce-Unternehmen, Convenience-Stores, Großhändler und Gastronomiebetriebe. Mit einem Umsatz von über 1,8 Mrd. EUR beschäftigen wir fast 6.000 Mitarbeiter in 30 Werken in Großbritannien, Italien, Deutschland, den Niederlanden, Irland, der Slowakei, Tschechien und Kanada. Die Valeo Foods Group ist im Besitz von Bain Capital.

