Beste Memecoins Juli 2025 - Jetzt kaufen, bevor es zu spät ist!

Da nun wieder die Altcoin-Saison begonnen hat, ist es auch wieder Zeit für Memetoken. Welches die besten Memecoins im Juli 2025 sind, die Sie jetzt kaufen können, erfahren Sie jetzt in diesem Artikel.

Beste Memecoins Juli 2025 Platz 1: Dogecoin

Der Memecoin-Sektor wurde mit Dogecoin begründet und konnte sich seitdem vor allem während Bullenmärkten zu einem der gefragtesten Kryptosektoren entwickeln. Obwohl DOGE ursprünglich im Jahr 2013 nur als Spaß begann, hat er sich über die Jahre trotzdem bewähren und zu einer der führenden Kryptowährungen entwickeln können. Daher zählt er immer noch zu den besten Memecoins.

Mittlerweile handelt es sich bei Dogecoin auch nicht nur um einen Memetoken. So hat sich um den Coin eine eigene Community gebildet, welche diesen unterstützt und unterschiedlichste Entwicklungen vorantreibt. Daher wird er sich vermutlich auch in Zukunft am ehesten von allen durchsetzen, was ebenso auf das Branding zurückzuführen ist.

DUGS ARE GROWING GLOBALLY!



The Dogecoin User Group (DuG) movement is exploding! In just 11 hours since the https://t.co/lmBGIQp2Q5 launch, over 15 DuGs have sprung up worldwide, and the momentum is unstoppable!



Join the pack now:

1&x20e3; Create your profile on… https://t.co/4nQJVIPYLy pic.twitter.com/YGLc6vB9Hm - REDWRITER (@The_REDWRITER) June 28, 2025

Da Dogecoin auf dem Coin von Luckycoin und somit einer Fork von Litecoin basiert, welche sich wiederum von Bitcoin abgespalten hat, wurden unterschiedliche Optimierungen wie ein energieeffizienterer Betrieb durchgeführt. Außerdem gibt es nun auch verschiedenartigste Skalierungslösungen wie Dogechain zkEVM, Laika, Doge² und die App-Layer DogeOS sowie die Inscriptions, was alles seinen Status als besten Memecoin stärkt.

Hinter Dogecoin steht seit der Übernahme der Dogecoin Portfolio Holding Corp. mittlerweile Spirit Blockchain Capital. Somit wurde auch das geistige Eigentum übertragen, wie bei den NFTs von Pudgy Penguins. Daher sind ebenso für DOGE künftig noch einige positive Überraschungen zu erwarten, wie der ETF, die Einbindung in Base und Solana sowie die Minispiele durch die Partnerschaft mit PlaysOut.

Jetzt in Dogecoin investieren!

Beste Memecoins Juli 2025 Platz 2: BTC Bull Token

Anstelle des Codes von Bitcoin verwendet der BTC Bull Token stattdessen seinen Preis, um seinen eigenen Memecoin maßgeblich daran auszurichten. Auf diese Weise sollen die geringere Marktkapitalisierung und vielfältigen Belohnungsverfahren mit der großen Community und der hohen Sicherheit von Bitcoin vereinigt werden. Somit können die Schwachstellen des jeweils anderen gelöst werden, was ihn zu einem der besten Memecoins macht.

Ebenso handelt es sich bei dem BTC Bull Token um den ersten Treasury-Memecoin, womit er wiederum ein Innovator ist. Über das Halten des BTCBULL-Coins können zudem regelmäßig Anteile der Reserve erhalten werden, die in Abhängigkeit zu neuen Bitcoin-Preisrekorden vergütet werden. Damit sind es die einfachsten passiven BTC-Einkommen, womit BTCBULL einer der besten Memecoins ist.

Außerdem wird das Angebot der BTCBULL bei neuen BTC-Preismeilensteinen verringert, womit dieselbe Marktkapitalisierung durch weniger Coins geteilt wird, was deren Preis steigert. Trader verstärken diesen Effekt noch einmal zusätzlich, da sie diese Anstiege gerne antizipieren, womit sich das Verfahren in Preis-Boostern für den BTC Bull Token auswirkt und er es leichter unter die besten Memecoins schafft.

Über das Halten von BTCBULL in dem dafür vorgesehen Staking-Smart-Contract, wird eine jährliche Rendite in Höhe von 52 % gezahlt. Diese kann wiederum den Verkaufsdruck verringern, da die Coins auf diese Weise für mindestens 7 Tage gesperrt werden, was sich vor allem bei der Markteinführung in weniger als einer Woche positiv bemerkbar machen sollte. Nur noch für weniger als sechs Tage steht er im Vorverkaufsangebot zur Verfügung.

Jetzt in BTC Bull Token investieren!

Beste Memecoins Juli 2025 Platz 3: Snorter

Während sich der Memecoin-Markt für die meisten Investoren im vergangenen Jahr noch wie ein an die sozialen Medien angeschlossener Spielautomat angefühlt hat, waren bereits damals die ersten Ansätze von professionellen Memetoken-Tradern ersichtlich. Was sie verband, waren das strategischere Vorgehen, die Eliminierung von hinderlichen Emotionen sowie die Exekution der Trades mithilfe von professionellen Tools.

In dieser Hinsicht soll der Snorter Bot nun neue Maßstäbe setzen. Denn bei diesem soll es sich um den schnellsten und günstigsten Handelsroboter der gesamten Kryptoindustrie handeln, wobei die Gebühr bei gerade einmal 0,85 % liegt und die Verzögerung des Solana-Bots bei 100 ms. Für die maximalen Vorteile wird jedoch der eigene Coin benötigt, weshalb er auch zu den besten Memecoins zählt.

Turning normies into snipers one meme coin at a time. pic.twitter.com/CNZxEDAY4f - Snorter (@SnorterToken) June 29, 2025

Snorter zeichnet sich auch durch seine umfangreichen Features aus. Denn unter anderem kann man Profitradern über das Copy-Trading folgen. Passend für den Community-Aufbau sollen auch Trading-Wettbewerbe veranstaltet werden. Ebenso gibt es MEV-Schutz, Betrugsfilter, professionelle Trading-Funktionen, Sniper und mehr in dem Telegram-Messenger zu entdecken.

Darüber hinaus soll es jedoch keine Rolle spielen, auf welche Chain der Memecoin-Boom wieder als Nächstes geht. Denn dieser ist nicht nur auf Solana, sondern ebenso schon bald mindestens auch auf Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon und Base nutzbar. Damit bietet er die nötige Flexibilität und stellt seine Konkurrenz in den Schatten, was ihn zu einem der besten Memecoins macht.

Jetzt in Snorter investieren!

Beste Memecoins Juli 2025 Platz 4: Pudgy Penguins

Einen der besten Memecoin haben die Wale zuletzt in Pudgy Penguins erkannt. Denn dieser wurde für eine der erfolgreichsten NFT-Kollektionen des Web3 und der führenden Krypto-Marken erstellt. Zudem kommt er auf eine große Community von Fans, welche sich regelmäßig auf verschiedenen Events in der ganzen Welt trifft. Zuletzt stand ein Maskottchen sogar bei der Eröffnung der Nasdaq neben Vertretern des Vermögensverwalters VanEck.

Zudem dürften die Pinguine bald noch einige weitere Institutionen auf sich aufmerksam machen. Denn bald soll schon der erste ETF für die Web3-Marke von Canary Capital erscheinen, der sowohl in die NFTs als auch in den Memecoin investiert. Künftig könnte einer er immer stärker in unterschiedliche Dienste eingebunden und die Inhaber wie bei den NFTs an den Gewinnen beteiligt werden.

For those not aware, @pudgypenguins is about to drop a mobile game called Pudgy Party.



Gameplay looks fun AF, think Mario Party meets Fall Guys. I've talked to a couple people who've played (it's testing in select regions) and they said it's incredible.



Built by Mythical Games,… pic.twitter.com/J2tDuoKerd - SteveG. (@SteveG60117) June 30, 2025

Pudgy Penguins hat außerdem die Barriere von der digitalen in die physische Welt durchbrochen. Denn mittlerweile gibt es von der kultigen Pinguin-Marke auch unterschiedlichste Merchandise-Artikel, welche unter anderem in den USA in Walmart offeriert werden und bald auf andere Länder expandiert werden sollen. Hinzu kommen viele andere Dinge im Pudgy-Design wie Wallets, Spielautomaten und mehr.

Ebenso hat Pudgy Penguins natürlich in der digitalen Welt auf unterschiedlichste Weise Einzug gehalten. So können die Pinguine unter anderem in verschiedenen Spielen verwendet werden. Hinzu kommen Sponsorings, Community-Aktionen wie Spenden und weitere Projekte, welche die Reichweite und Beliebtheit von Pudgy Penguins stärken. Daher wird er auch einer der besten Memecoins bleiben.

Jetzt in Pudgy Penguins investieren!

Beste Memecoins Juli 2025 Platz 5: Bitcoin Hyper

Aufgrund des Memetoken-Brandings kann man auch Bitcoin-Hyper zu den besten Memecoins zählen. Vielmehr stellt er hingegen eine fortschrittliche Bitcoin-Skalierungslösung dar, welche BTCs vollständiges Potenzial bergen soll. Denn mithilfe der Layer-2 kann er seine Dienste als Kryptowährung und Wertspeicher überwinden sowie stattdessen zu einem vollumfänglichen Web3-Ökosystem werden.

Damit können die Billionen US-Dollar sinnvoller verwendet werden, welche Bitcoin mittlerweile ausmacht. Dies ermöglicht unter anderem die Einbindung von BTC in Smart Contracts von DeFi-Projekten, sodass neben Kursgewinnen auch noch zusätzliche Renditen über Lending und mehr möglich sind. Daher stellt das Projekt einen so großen Mehrwert dar, wobei die enorme Liquidität wiederum dem gesamten Ökosystem zugutekommt.

https://twitter.com/BTC_Hyper2/status/1939972016951394694

Bitcoin Hyper verwendet die SVM, mit der ausreichend Bandbreite für unterschiedlichste Kryptosektoren ermöglicht wird. Damit stellt sie zudem andere Bitcoin-Skalierungslösungen in den Schatten, wobei über 1,2 Mio. Transaktionen pro Sekunde und eine Latenz von 100 ms erreicht werden. Deshalb können selbst die anspruchsvollsten Anwendungen realisiert werden, wenn sie Bitcoin Hyper nutzen. Daher zählt er zu den besten Memecoins.

Schon im dritten Quartal soll die Layer-2 platziert und die ersten dApps sowie Smart Contracts für diese entwickelt werden. Neben den eigenen Projekten wie Block-Explorer, Bridge und DEX werden auch noch weitere Entwickler über SDK und API unterstützt, was wiederum schnelleres und günstigeres Skalieren ermöglicht, was Risiken verringert und Chancen vermehrt.

Jetzt in Bitcoin Hyper investieren!

