Andersen Consulting kooperiert mit Mercurial Minds (M.M.), einem Beratungsunternehmen für digitale Transformation, KI und IT mit Sitz in Pakistan, und erweitert dadurch seine Möglichkeiten zur Bereitstellung technologiegestützter Lösungen.

Das 2013 gegründete Unternehmen M.M. bietet verschiedene Dienstleistungen, um Organisationen bei der Weiterentwicklung und Skalierung zu helfen, darunter seine Strategie zur digitalen Transformation, KI-Services, IT-Beratung und die Entwicklung robuster mobiler und webbasierter Benutzererfahrungen. Die Firma bietet End-to-End-Lösungen für Unternehmen, die die Konnektivität optimieren und Echtzeiterkenntnisse nutzen möchten. Diese umfassen das Definieren datengestützter Roadmaps, das Entwickeln intelligenter Automatisierung und das Bereitstellen sicherer mobiler und webbasierter Erfahrungen nach Maß. M.M. bedient verschiedenste Branchen, mit Schwerpunkt auf Finanzen, Telekommunikation und datenintensiven Sektoren.

"Diese Kooperation ist ein Impulsgeber", sagte Nabeel Saiyer, CEO von M.M. "Unser Ziel besteht darin, fühlende Systeme zu entwickeln, die fortlaufend lernen und sich anpassen. Die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting beschleunigt diese Mission und ermöglicht es uns, in beispielloser Geschwindigkeit Unternehmenswert zu schaffen."

Mark L. Vorsatz, globaler Vorsitzender und CEO von Andersen, fügte hinzu: "M.M. ist eine vorausdenkende, ausführungsorientierte Firma mit Erfahrung in der Bereitstellung echter Ergebnisse in komplexen, schnelllebigen Umgebungen. Durch die Kooperation wird unser Einsatz für die Schaffung einer multidimensionalen globalen Organisation hervorgehoben, um die steigende Nachfrage nach integrierten, technologiefähigen und ergebnisorientierten Lösungen zu decken."

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Wirtschaft, Technologie und KI-Transformation sowie Personallösungen anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Consulting-, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie weltweite Mobilitäts- und Beratungskompetenz auf einer globalen Plattform mit mehr als 20.000 Fachleuten weltweit und einer Präsenz an über 500 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet Beratungslösungen über ihre Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen auf der ganzen Welt an.

