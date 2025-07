LevelBlue stärkt marktführende Erkennungs- und Reaktionsdienste mit erweiterten KI-Funktionen und fügt bekannte FedRAMP- und StateRAMP-Autorisierungen hinzu.

LevelBlue, global führend bei Cloud-basierten, KI-unterstützten Managed Security Services (MSS), hat eine bindende Vereinbarung über die Akquisition von Trustwave unterzeichnet, einem global tätigen Anbieter von Cybersecurity- und Managed Detection and Response (MDR)-Diensten vom MC2 Security Fund (MC2 ). Dies ist ein Private Equity Fonds, der von der The Chertoff Group finanziert wird, einer international anerkannten Beratungsfirma für Sicherheit und Wachstum. Diese strategische Akquisition ergänzt LevelBlue's kürzliche Vereinbarung über die Akquisition von Aon's Cybersecurity Consulting, früher bekannt als Stroz Friedberg. So stärkt das Unternehmen seine führende Position im Markt, indem zwei bedeutende Managed Security Service Providers (MSSPs) vereint werden, um durch ein umfassendes und breites Serviceportfolio einzigartige Cybersecurity-Dienste zu bieten, die den sich schnell entwickelnden Bedrohungen einen Schritt voraus sind. Durch die Akquisition entsteht der größte Pure-Play MSSP der Branche.

Durch die Akquisition werden das fundierte Fachwissen von LevelBlue in den Bereichen strategisches Risikomanagement und Cybersecurity-Infrastruktur mit Trustwave's Fusion Platform und cloudnativen MDR-Service verschmolzen, der Organisationen weltweit 24/7 Cybersecurity-Schutz bietet. So können Unternehmen kontrollieren, wie Sicherheitsressourcen in beliebigen Umgebungen bereitgestellt, überwacht und verwaltet werden, wodurch der Schutz gegen Cyberangriffe verbessert wird. Durch die Vereinigung der Portfolios entsteht darüber hinaus eine strategisch ausgerichtete Plattform zur Verteidigung gegen Cyberangriffe. Diese wird unterstützt von LevelBlue's KI-basierter Plattform für die Entdeckung von Bedrohungen und SpiderLabs' smarten Funktionen für die Erforschung von Bedrohungen, wodurch wichtige Assets in hybriden, lokalen und Cloud-Umgebungen gesichert werden.

Anfang des Jahres wurde Trustwave der erste Pure-Play MDR-Serviceanbieter, dem die volle Autorisierung des Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) zuerkannt wurde. Dank dieser prestigeträchtigen Auszeichnung zusammen mit Trustwave's StateRAMP-Autorisierung ist LevelBlue in der Lage, die strengen "US eyes only"-Anforderungen der Defense Industrial Base and Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) im Hinblick auf MDR-Dienste für die Bundesstaaten und Regierungsbehörden zu erfüllen.

"Die Akquisition von Trustwave ist ein entscheidender Schritt für LevelBlue und die Cybersecurity-Branche," sagte Robert McCullen, Chairman und CEO von LevelBlue. "Trustwave's fundiertes Fachwissen im Bereich Verwaltete Erkennungs- und Antwortdienste, zusammen mit den einzigartigen Erkenntnissen über Cyberbedrohungen von SpiderLabs sowie den geschäftskritischen FedRAMP- und StateRAMP-Autorisierungen passen perfekt zu unserer Vision, Organisationen einen einfachen und leistungsstarken Cybersecurity-Schutz zu bieten. Dieser strategische Schritt beweist unser Bestreben, unseren Kunden besseren Schutz vor Cyberattacken zu bieten. Auch stärken wir unsere Position durch einen einfacheren Zugang zum globalen Markt sowie durch die Befriedigung der Nachfrage von Bundesstaaten und Regierungsbehörden."

"Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit LevelBlue, um in die nächste Wachstumsphase einzutreten und unseren Kunden mehr Sicherheit gegen Cyberattacken zu bieten," sagte Trustwave CEO Eric Harmon. "Bedrohungen nehmen rapide zu. Trustwave stärkt nun seine führende Stellung im Markt und gemeinsam mit LevelBlue werden wir noch stärker sein, da wir unser offensives und defensives Portfolio zur Abwehr von Angriffen weiter ausbauen werden. Dank Innovationen werden wir unsere Kunden noch besser gegen schädigende Cyberbedrohungen schützen."

Trustwace ist in Chicago, IL, ansässig und ist weltweit aktiv. Für das Unternehmen sind mehr als 1.000 Fachkräfte mit Fokus Sicherheit aktiv. Trustware ist ein anerkannt führendes Unternehmen im Bereich Managed Detection and Response, Cybersecurity, Managed Security Services, Cybersecurity-Beratung, Eindringprüfung, Datenbank- und E-Mailsicherheit. Das hochkarätige Trustwave SpiderLabs-Team bietet branchenführenden Schutz gegen Bedrohungen, Erforschung von Bedrohungen, Intelligence und Nachverfolgung von Bedrohungen. Dies alles ist eingebettet in den Service und die Produkte von Trustwave, um die Widerstandskraft in einer Ära von unvermeidlichen Cyberattacken zu stärken.

"Wenn zwei langfristig führende Größen in MSS und MDR sich zusammentun, das signalisiert Marktsättigung und Konsolidierung der Branche, aber auch die Chance auf ein Powerhouse," sagte Christina Richmond, Principal Analyst bei Richmond Advisory Group. "Trustwave's SpiderLabs-Team und die Fusion-Plattform zusammen mit LevelBlue's Threat Intelligence und Fähigkeiten im Machine Learning, unterstützt von Open Threat Exchange (OTX), werden die Entdeckung von Bedrohungen und die Reaktionen auf cloudbasierten Plattformen verbessern. Wenn Sie die vor Kurzem verkündete Akquisition von Aon's Cybersecurity and Intellectual Property Litigation-Consultinggruppen berücksichtigen, dann wird das volle Potenzial einer globalen Full-Service-Cybersecurity- und Risiomanagement-Firma offensichtlich."

"Sich mit LevelBlue zusammenzutun, ist ein neues, aufregendes Kapitel für Trustwave und unsere Kunden," sagte Chad Sweet, Chairman of Trustwave und Mitgründer von The Chertoff Group MC2 "Die Vereinigung von LevelBlue's KI-unterstützter Entdeckung von Bedrohungen und Trustwave's FedRAMP- und StateRAMP-autorisierter Fusion Intelligent Security Operations Plattform ermöglicht einen modernen Cybersecurity-Schutz für Unternehmen und Regierungsinstitutionen."

Diese Akquisition ist ein wesentlicher Teil von LevelBlue's breiter Strategie, die besten Organisationen mit ihren Fähigkeiten zu fusionieren, was im Sinne der Kunden ist. Diese Konsolidierung des Portfolios ist ein strategischer Schritt, um die Nachfrage nach umfassenden, integrierten Managed Cybersecurity-Lösungen zu erfüllen. Dadurch wird LevelBlue zum größten unabhängigen, globalen Pure-Play MSSP.

"FedRAMP- und StateRAMP-zertifizierte Managed Detection and Response-Fähigkeiten sind eine vielversprechende Expansion der Managed Security Services von LevelBlue," fügte Shawn Hakl, Head of AT&T Business Products, hinzu. "Diese Fusion positioniert LevelBlue als strategischen Anbieter von Cybersecurity Services in AT&T's Portfolio, besonders für unsere geschätzten Bundeskunden."

Santander ist als Finanzberater für LevelBlue aktiv und Kirkland Ellis LLP als Rechtsberater. Für Trustwave ist Guggenheim Securities als Finanzberater tätig und Pillsbury Winthrop Shaw Pittman als Rechtsberater. The Chertoff Group wird mit LevelBlue zusammenarbeiten, um strategisch zu beraten und das Wachstum im MDR-Markt zu beschleunigen. Die finanziellen Bedingungen wurden nicht offengelegt und die Akquisition ist abhängig von den üblichen Abschlussbedingungen.

Über LevelBlue

Wir vereinfachen Cybersicherheit durch preisgekrönte Managed Services, erfahrene strategische Beratung, Bedrohungsinformationen und renommierte Forschung. Unser Team ist eine nahtlose Erweiterung Ihres Teams, sorgt für Transparenz und Einblick in Ihre Sicherheitslage und arbeitet kontinuierlich daran, diese zu stärken.

Wir nutzen Sicherheitsdaten aus zahlreichen Quellen und ergänzen diese mit künstlicher Intelligenz, um Bedrohungsinformationen in Echtzeit bereitzustellen. Dies ermöglicht eine genauere und präzisere Entscheidungsfindung. Mit einer großen, stets aktiven globalen Präsenz setzt LevelBlue den Standard für Cybersicherheit von heute und morgen. Wir managen Risiken einfach und effektiv, damit Sie sich auf Ihr Geschäft konzentrieren können.

About Trustwave

Trustwave ist ein global anerkannter Cybersecurity-Spezialist, der Cyberrisiken verringert und Organisationen gegen schädigende Cyberbedrohungen schützt. Trustwave's umfassendes offensives und defensives Portfolio für Cybersicherheit entdeckt, was andere nicht sehen, reagiert schneller und effektiver, optimiert die Investitionen der Kunden in Cybersicherheit und steigert die Resilienz gegen Angriffe. Tausende von Organisationen weltweit vertrauen Trustwave. Deren Weltklasse-Team, bestehend aus Sicherheitsberatern, Forschern und Spezialisten für die Erkennung von Bedrohungen, sowie die marktführende Plattform für sichere Operationen verringern die Wahrscheinlichkeit von Attacken und minimieren deren eventuelle Wirkung.

Trustwave ist ein von Analysten anerkannter Anbieter von Managed Detection and Response (MDR), Managed Security Services (MSS), Cyberberatung, Eindringprüfungen sowie Datenbank- und E-Mailsicherheit. Das hochkarätige Trustwave SpiderLabs-Team bietet branchenführenden Schutz gegen Bedrohungen, Erforschung von Bedrohungen, Intelligence und Nachverfolgung von Bedrohungen. Dies alles ist eingebettet in den Service und die Produkte von Trustwave, um die Widerstandskraft in einer Ära von unvermeidlichen Cyberattacken zu stärken.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

