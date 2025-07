Solaxy-Kurs-Prognose: Solana-Layer-2 steigt heute 71 % - Erst der Anfang?

Nachdem die ersten zu erwartenden Abverkäufe von Solaxy vorüber zu sein scheinen, steht nun ein positiver Newsflow bevor, welchen einigen Anleger schon antizipieren. Somit konnte der SOLX-Coin am heutigen Tage um sensationelle 71 % steigen. Was in nächster Zeit zu erwarten ist und wie weit der Token noch steigen könnte, erfahren Sie jetzt hier.

Solaxy kann sich von der erwarteten Korrektur erholen

Einen wilden Start hat die Solana-Skalierungslösung Solaxy verzeichnet, welcher vor allem auf den Vorverkauf zurückzuführen ist. Denn diese werden meist so gestaltet, dass die ersten Anleger für ihren Vertrauensvorschuss größere Vorteile erhalten, da ihr Risiko auch im Vergleich zu späteren Investoren deutlich höher ist.

Die ersten Käufer während des Presales erhalten dabei die vollständigen Preiserhöhungen der Coins. Erstmalig wurde der SOLX-Coin für einen Preis in Höhe von 0,001 USD angeboten und bei der Listung wurde dieser anfänglich bei 0,001831 USD angesetzt, was somit einer Wertsteigerung von 83,1 % entspricht.

Solaxy-Chart | Quelle: DEXTools

Einige Anleger entscheiden sich während des Fundraisings auch nicht für das Staking, sodass sie sofort nach der Markteinführung ihren Gewinn einlösen können, auch wenn mit Memecoins noch deutlich mehr möglich ist. Dennoch können diese Abverkäufe zu Panikverkäufen führen, welche einen rapide fallenden Kurs zur Folge haben.

Dennoch zeigen die schnellen Nachkäufe, dass bereits einige Investoren auf die initiale Korrektur gewartet haben, um ihre Chance zu nutzen. Somit konnte der SOLX-Coin schnell wieder um mehr als 610 % steigen. Zuletzt haben einige Anleger ihr Risiko reduziert, nachdem die gestakten Coins nach 7 Tagen erstmalig ausgezahlt werden konnten.

Diese erzielen zudem meist vor allem zu Beginn sehr hohe Renditen die in den ersten Tagen Tausende Prozent betragen können. Daher war ein weiterer Verkaufsdruck zu erwarten. Nun sind allerdings die bärischen Events vorbei und stattdessen erwartet Solaxy ein positiver Newsflow, welcher sich unterstützend auswirken dürfte.

Investoren werden bezüglich Solaxy immer bullischer

Zuletzt konnte Solaxy von der Kickstarter-Kampagne der Kryptobörse MEXC profitieren. Dabei handelt es sich um ein Pre-Listing-Event, über welches die Nutzer ihre favorisierten Projekte unterstützen können. Auf diese Weise sollen vor allem die vielversprechendsten Kryptowährungen in das Sortiment der Börse aufgenommen werden.

Somit konnte Solaxy das Interesse der zentralen Kryptobörse auf sich ziehen. Darüber hinaus hat das Team der Layer-2 auf X verkündet, dass in dieser Woche mehrere CEX-Listungen erfolgen sollen. Diese haben sich in der Vergangenheit zudem größtenteils besonders positiv auf den Kursverlauf von Memecoins ausgewirkt, was jetzt auch für Solaxy zu erwarten ist, wobei dieser sogar im Unterschied zu vielen der anderen einen echten Nutzen hat.

Dies ist jedoch nicht alles, was auf die Solaxy-Investoren wartet. Denn am 7. Juli sollen außerdem das Mainnet, der Block-Explorer und die Bridge gestartet werden. Am 14. Juli sind dann die DEX Neptoon und am 21. Juli das Launchpad Igniter geplant, welche die Nachfrage nach dem eigenen Coin stark antreiben können.

Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass einige Anleger diese Entwicklung bereits antizipieren. Schließen erwarten manche, dass es sich um den Pump.Fun-Killer handeln können, die größte Memecoin-Launchplattform der Kryptoindustrie. Selbst eine Marktkapitalisierung von 100 Mio. USD würde basierend auf den aktuellen 3,02 Mio. USD schon 33x entsprechen. Aber auch 5 Mrd. USD sind bei einem Erfolg denkbar, was 1.656x wären.

Mit Best Wallet können Sie Chancen wie Solaxy frühzeitig entdecken

Insbesondere durch ein gutes Timing erhalten Investoren große Vorteile, wie der Vorverkauf und die spätere Entwicklung von Solaxy zeigen. Mithilfe der multifunktionalen Best Wallet hätte man Solaxy schon frühzeitig finden können, als es sich noch im Vorverkauf befunden hat. Somit wären die maximalen Gewinne von 83 % möglich gewesen.

Neben dieser Funktion hat die Best Wallet noch einiges mehr in ihrem Sortiment, was den Alltag für Nutzer und Investoren der Kryptoindustrie verbessert. Unter anderem werden Tauschmöglichkeiten für Fiat- und Kryptowährungen von mehr als 60 Blockchains und über 100 Fiats bereitgestellt, womit die Notwendigkeit von CEXs entfallen.

Für eine besonders schnelle, günstige und nahtlose Erfahrung bindet die Best Wallet in ihre Infrastruktur über 330 DEX- und mehr als 30 Cross-Chain-Bridge-Protokolle ein. All dies wird mit einer Sicherheit auf institutionellem Niveau bereitgestellt, wobei eine Vielzahl von Sicherheitsverfahren wie CMP-MCP, Biometrie, 2FA, MEV-Schutz und mehr offeriert werden.

Bald sollen einige weiten Features und Funktionen hinzukommen. Dies sind beispielsweise Derivatehandel, Staking-Aggregator, Belohungs-Hub, AirDrops, Betrugsschutz, Sparpläne, Bankkarten, fortschrittliche Trading-Tools und mehr. Damit kann die Best Wallet ihren Nutzen weiter ausbauen, was sich auch bei dem BEST-Coin bemerkbar machen sollte, welcher das Zentrum des Ökosystems und der Schlüssel zu den maximalen Vorteilen ist.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.