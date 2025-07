Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Baseus leistet seit mehr als einem Jahrzehnt Pionierarbeit bei Innovationen in der Unterhaltungselektronik und kündigt heute seine bahnbrechende EnerCore-Serie an - eine umfassende Sammlung von neun innovativen Ladelösungen, die den Umgang der Benutzer mit tragbarer Energie verändern werden.Die EnerCore-Produktreihe, die durch das charakteristische, integrierte, einziehbare Kabeldesign von Baseus vereinheitlicht wird, richtet sich direkt gegen die Frustration durch verhedderte Kabel und vergessenes Ladezubehör, die den modernen digitalen Lebensstil plagen.Aufbauend auf dem Erfolg von Baseus als weltweit führende Marke für einziehbare Stromversorgungsprodukte verkörpert die Serie die Kernphilosophie des Unternehmens "Based on User" und bietet praktische Lösungen, die minimalistisches Design mit einfach zu bedienender Funktionalität kombinieren.Einziehbares Design mit branchenführender Langlebigkeit und VerlässlichkeitJedes einziehbare Kabel der EnerCore-Serie wird strengen Tests unterzogen und hält mehr als 30.000 Zugvorgängen stand - das entspricht einem täglichen Gebrauch über viele Jahre hinweg. Die EnerCore-Serie verfügt über eine Reihe von Technologien, darunter ein 3D-Wärmeableitungsdesign, das die Wärme während des Aufladens mit hoher Leistung effizient ableitet, sowie KI-gestützte Sensoren und die proprietäre Temperatursteuerungstechnologie von Baseus, die die Temperatur in Echtzeit überwacht und reguliert.Premium-Wandladegeräte: Leistung bis zu 100 W ohne KompromisseDas EnerCore CJ11 Schnellladegerät mit einziehbarem Kabel ist in verschiedenen Leistungskonfigurationen erhältlich, um die unterschiedlichen Anforderungen der Benutzer zu erfüllen. Das 67-W-Modell verfügt über ein einziges einziehbares USB-C-Kabel mit einer Länge von 80 cm (31,5 Zoll) sowie zwei zusätzliche USB-C-Anschlüsse. Für Nutzer, die zwei einziehbare Kabel benötigen, bietet das Modell CJ21 zwei integrierte einziehbare Kabel sowie einen zusätzlichen USB-C-Anschluss.Für Power-User bietet die 100-W-Variante des CJ11 Ladefunktionen auf Laptop-Niveau und unterstützt das Schnellladen für die neuesten MacBooks und andere Mainstream-Laptops, wobei die Abwärtskompatibilität mit Handys, Tablets und Ohrhörern erhalten bleibt.Revolutionäre Powerbanks: Portable Power in PerfektionDie EnerCore Powerbank-Produktpalette umfasst vier verschiedene Optionen. Das Modell CR11 mit 20.000 mAh und 67 W bietet eine beachtliche Kapazität mit einer Gesamtleistung von 67 W, ein 70 cm (27,6 Zoll) langes, einziehbares Kabel und umfassende Gerätekompatibilität.Das Premiummodell GR11 mit 20.000 mAh und 145 W stellt mit seinem digitalen 1,2-Zoll-Farbdisplay, der superschnellen Ladekapazität von 145 W und der proprietären Stacking-Technologie, die es 11% kleiner als typische 20.000-mAh-Powerbanks macht, den Gipfel der tragbaren Ladetechnologie mit maximaler Leistung dar.Universelle Reiselösung: Globale Konnektivität vereinfachtDer EnerCore 6-in-1 Universal Travel Adapter macht mehrere Adapter überflüssig, da er mit vier Steckertypen kompatibel ist: USA, Vereinigtes Königreich, EU und Australien. Mit einer 70-W-Schnellladefunktion und Unterstützung für bis zu sechs Geräte gleichzeitig verfügt dieser Adapter über ein integriertes einziehbares USB-C-Kabel mit einer Länge von 68 cm (26,8 Zoll) sowie mehrere Anschlüsse für umfassende Konnektivität.Globale Verfügbarkeit und KompatibilitätDie EnerCore-Serie wird weltweit über die offiziellen Online- und Offline-Kanäle von Baseus erhältlich sein. Kaufen Sie das 67-W-Ladegerät (https://www.amazon.de/dp/B0FCS38DCJ), 67-W-Powerbank (https://www.amazon.de/dp/B0F6N31W31?maas=maas_adg_7E58980D2580332369DCF41991D15519_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maa) und den Universal Travel Adapter (https://www.amazon.de/dp/B0FD3CB7PZ) auf Amazon.Informationen zu BaseusDas 2011 gegründete Unternehmen Baseus wurde aus der Sorge um die Nutzer geboren. Das Unternehmen verkörpert seinen Slogan: Praktisch. Zuverlässig. Benutzerorientiert. Dies zeigt das Streben nach ultimativer Praktikabilität, um die Probleme der Benutzer mit herausragendem Design und modischem Aussehen zu lösen, das auch Zuverlässigkeit, hohe Qualität und Kosteneffizienz widerspiegelt. Baseus liefert eine Vielzahl von Produkten - darunter tragbare Ladegeräte, Tischladegeräte, Wandladegeräte, kabellose Ohrhörer und Docking-Stationen. 300 Millionen Nutzer haben sich für Baseus entschieden, das 6 Milliarden Dienstleistungen anbietet. Jedes Jahr liefert Baseus über 100 Millionen praktische und ästhetische Produkte und verbessert so kontinuierlich die Zufriedenheit der Nutzer. Medienkontakt:Offizielle Website von Baseus: https://www.baseus.com/