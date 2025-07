FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Deutschland im Hitzestau:

"Fachleute der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie warnen in einer am Dienstag veröffentlichten Analyse, dass Temperaturen um die 40 Grad über mehrere Tage hinweg Zehntausende Hitzetote zur Folge haben könnten. Vermeidbare, wohlgemerkt. Denn gegen Hitze vor allem in unseren Städten lässt sich etwas tun. Allerdings hat sich nicht einmal jeder zehnte der 294 Landkreise bisher mit dem Thema beschäftigt, nur eine Handvoll Kommunen hat einen Hitzeaktionsplan umgesetzt. Statt die Innenstädte konsequent zu entsiegeln und zu begrünen, werden Plätze weiterhin der Bequemlichkeit halber einfach zubetoniert. (.) Hitzeschutz ist eine freiwillige kommunale Aufgabe, Bund und Länder sollten hier mehr tun. Wenn es sich am Donnerstag wieder abgekühlt hat, wird Deutschland durchatmen - bis zur nächsten Hitzewelle."/DP/jha