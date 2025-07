Bei diesen Aktien sind sich Analysten sicher: Sie werden nicht nur steigen, sondern sogar den Markt outperformen. Ist das eine eindeutige Kaufgelegenheit für Anleger? Laut einer aktuellen Studie von BMO Capital ist es für Anleger in den kommenden Monaten weiterhin möglich, mit Technologieaktien den Markt zu schlagen. So schrieb der Chefstratege Brian Belski: "Wir gehen weiterhin davon aus, dass der Sektor in den nächsten 12 bis 18 Monaten eine überdurchschnittliche ...

