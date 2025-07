Berlin (ots) -Bei der 24. Auflage des eGovernment-Wettbewerbs (https://www.egovernmentwettbewerb.de) von BearingPoint und Cisco stehen die Behördenteams der Finalrunde fest. Dabei zeigt sich auf allen behördlichen Ebenen das Potenzial von Künstlicher Intelligenz sowie der Trend zur intelligenten Automatisierung und Infrastrukturmodernisierung. Die Jury-Favoriten aus der DACH-Region werden beim 30. Jubiläum des Ministerialkongresses am 17. und 18. September 2025 in Berlin ausgezeichnet. Ab sofort startet das Online-Voting für den Publikumspreis.Ein starkes Duo für die Auszeichnung taktgebender Behörden-Teams: Die Management- und Technologieberatung BearingPoint und der Technologieanbieter Cisco sind auch im Jahr 2025 Ausrichter des eGovernment-Wettbewerbs - gemeinsam mit starken Medienmarken wie dem Handelsblatt und dem Tagesspiegel sowie der Fachzeitschrift eGovernment Computing. Im Rahmen der Finalistentage vom 30. Juni bis zum 1. Juli präsentierten 15 von der Jury ausgewählte Projekte ihre Beiträge, die zuvor aus rund 70 Einreichungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz hervorgegangen waren.Stadt, Land, Datenfluss: alle föderalen Ebenen im Finalisten-PoolDie diesjährigen Projekte decken alle Verwaltungsebenen ab - von Bundesbehörden über die Landesverwaltungen bis hin zu Städten und Gemeinden. Die Einreichungen zeigen zudem, wie die Veranstalter betonen, erneut das große Engagement des öffentlichen Sektors für eine moderne und zukunftsfähige Verwaltung. Einreichen konnten die Public-Sector-Profis ihre Wettbewerbsbeiträge in den folgenden vier Kategorien:- "Digitalisierungsschub durch KI und moderne Infrastruktur"- "Verwaltungsprozesse von Anfang bis Ende (E2E) neu gedacht"- "Verwaltungstransformation durch Organisations- und Veränderungsmanagement"- "Nachhaltigkeit durch Digitalisierung und in der IT""Wertvolle Pionierarbeit in der öffentlichen Verwaltung"Jon Abele, Leiter Public Services und Mitglied der Geschäftsführung der Management- und Technologieberatung BearingPoint, zeigt sich neben der Vielfalt überzeugt von Qualität und disruptivem Potenzial der eingereichten Beiträge: "Die Finalisten des eGovernment-Wettbewerbs stehen für den Mut, die Ideen und die Tatkraft, die wir brauchen, um einen Umbruch in der digitalen Verwaltung zu erreichen. Ihre Projekte zeigen, dass der Staat Taktgeber für innovative Entwicklungen sein kann. Die Finalisten leisten wertvolle Pionierarbeit, damit die öffentliche Verwaltung die neuesten technologischen Entwicklungen aktiv prüft, vorantreibt und für Bürgerinnen und Bürger nutzbar macht. Es ist beeindruckend, was unsere Innovatoren in der Verwaltung leisten. Jetzt ist es an der Zeit, diese Erfolgsbeispiele zu verbreiten."KI-Fokus: "Leistungsfähige und vertrauensvolle Verwaltung im digitalen Zeitalter"Mit 23 Einreichungen zum Thema Künstliche Intelligenz zeigte sich in diesem Jahr ein klarer Trend innerhalb des Wettbewerbs. Nicht nur für die Digital-Expert:innen von BearingPoint ein klares Zeichen, dass KI-Potenziale auf allen föderalen Ebenen erkannt werden. Die von Bundesministerien, obersten Bundesbehörden, Landes- und Kommunalverwaltungen eingereichten Cases verdeutlichen überdies einen deutlichen Trend zur intelligenten Automatisierung und Infrastrukturmodernisierung. Martin Obholzer, Managing Director Öffentliche Hand bei Cisco, bestätigt diesen Trend: "Die starke Beteiligung in der Kategorie der Künstlichen Intelligenz unterstreicht den technologischen Führungsanspruch des öffentlichen Sektors. Die gezeigten Lösungen sind nicht nur technisch überzeugend, sondern auch im praktischen Nutzen. Sie zeigen, wie Technologie Verwaltung direkt spürbar verbessert. Damit sind sie Wegbereiter für eine leistungsfähige und vertrauensvolle Verwaltung im digitalen Zeitalter."Im September ist es soweit: Ministerialkongress mit Preisverleihung und Publikumspreis-EntscheidungDie unabhängige Jury, besetzt mit Fachleuten aus den Bereichen Verwaltungsinformatik, Gesellschaftsentwicklung und Medien, entscheidet nun über die konkreten Platzierungen in den vier Kategorien. Alle Platzierten werden auf großer Bühne im Rahmen des Ministerialkongress (https://www.ministerialkongress.de/de/)-Jubiläums am 17. und 18. September 2025 in der "Alten Münze" in Berlin ausgezeichnet. Den Auftakt macht die Verleihung des Publikumspreises am 17. September ab 17:30 Uhr. Die Preisverleihung der Kategorienpreise folgt am 18. September ab 13:00 Uhr. Eine Anmeldung zum Ministerialkongress sowie zu der Preisverleihung am 18. September ist über folgenden Link möglich: www.ministerialkongress.de/de/online-anmeldungVerwaltung dient den Bürgerinnen und Bürgern. Auch beim eGovernment-Wettbewerb des Jahres 2025 gibt es deshalb ein Online-Voting. Das Projekt-Team mit den meisten Stimmen gewinnt den erneut ausgelobten Publikumspreis. Alle Interessierten haben die Möglichkeit, vom 2. Juli bis zum 17. August unter www.egovernmentwettbewerb.de/publikumsvoting (https://egovernmentwettbewerb.de/)für ihr präferiertes Public-Sector-Projekt abzustimmen.Der Überblick: die Finalisten des Jahres 2025 in alphabetischer Reihenfolge:Kategorie 1: Digitalisierungsschub durch KI und moderne Infrastruktur- Bundeskanzleramt Österreich: ID Austria App- Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung: Marktplatz der KI-Möglichkeiten (MaKI)- Freie und Hansestadt Hamburg, Senatskanzlei, Amt für IT und Digitalisierung: Connected Urban Twins - Urbane Datenplattformen und Digitale Zwillinge für die Stadt der Zukunft- Staatskanzlei Schleswig-Holstein und Senatskanzlei Hamburg: KERN - der UX-Standard für die deutsche VerwaltungKategorie 2: Verwaltungsprozesse von Anfang bis Ende (E2E) neu gedacht- Bundesagentur für Arbeit: Jobcenter-App- FITKO (Föderale IT-Kooperation): FIT-Connect- Kompetenzzentrum Digitale Verwaltung Thurgau, Schweiz: DVS4U - Digitale Nachweise für Kantone & Gemeinden- Verkehrsministerium Baden-Württemberg: digital.VM.SERVICESKategorie 3: Verwaltungstransformation durch Organisations- und Veränderungsmanagement- Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA): ZEIT für Führung- Freie und Hansestadt Hamburg, Senatskanzlei: TeamHamburg - Next Level Verwaltung: Zusammenarbeit über Ressortgrenzen hinweg- Landeshauptstadt Dresden / Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen: Co-Creation Lab Verwaltungsdigitalisierung Dresden- Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt: Gemeinsam Digital für Sachsen-AnhaltKategorie 4: Nachhaltigkeit durch Digitalisierung und in der IT- Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum: Einsatz der Fernerkundung bei der Überwachung naturschutzrechtlicher Kompensationsmaßnahmen im Planungsvollzug + Forschungsprojekt zur "Entwicklung von Planungshilfen für Klimaschutz und Klimaanpassung in der räumlichen Gesamtplanung mittels Fernerkundung"- Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund): Initiative "Nachhaltige Softwareentwicklung" im EMAS-Kontext- Umweltbundesamt (UBA): Anwendungslabor für Künstliche Intelligenz und Big DataÜber den eGovernment-WettbewerbSeit mehr als zwei Jahrzehnten ist der eGovernment-Wettbewerb ein wegweisender Indikator für die Modernisierung und Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2025 geht er in seine 24. Runde und bleibt eine zentrale Plattform für die Förderung innovativer Lösungen, die den digitalen Wandel vorantreiben. Ausgerichtet von der Management- und Technologieberatung BearingPoint in enger Partnerschaft mit Cisco, einem führenden Anbieter im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie, verfolgt der Wettbewerb das klare Ziel, zukunftsweisende Konzepte zu entdecken und die Digitalisierung der Verwaltung weiter zu optimieren. Dabei steht die Förderung von Effizienz, Benutzerorientierung und Nachhaltigkeit im Vordergrund, um Behörden bei einer intelligenten, bedarfsgerechten und bürgernahen Transformation zu unterstützen. 