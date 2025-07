Anzeige / Werbung

Graphen klingt nach Zukunftsmusik - ist aber bereits heute im Einsatz, wo es am meisten zählt: in unseren Straßen und Gebäuden.

Dieses Wundermaterial, 200-mal stärker als Stahl und leitfähig wie Kupfer, revolutioniert Beton und Asphalt. Es macht Infrastruktur langlebiger, reduziert massiv CO2 und senkt Baukosten. Für Investoren entsteht hier ein perfekter Sturm aus technologischem Fortschritt und Nachhaltigkeitsdruck. Wer früh in die Unternehmen einsteigt, die diesen Wandel vorantreiben, positioniert sich an der Spitze eines Milliardenmarktes.

Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!

Die Ausgangslage

Die Partnerschaft zwischen Argo Living Soils, in Zukunft Argo Graphene Solutions, und Graphene Leaders Canada (GLC) ist ein Glücksfall für die Bauindustrie. Während GLC seine Expertise in der Herstellung flüssiger Graphen-Nanoplättchen mitbringt ergänzt Argo dies mit praktischem Branchen-Know-how - angeführt von CEO Scott Smale, dessen 35 Jahre Baupraxis jedes Detail der Materialwissenschaft abdecken. Ihr gemeinsames Ziel ist ein marktfähiger Zusatzstoff, der Beton und Asphalt bis zu 30 % druckfester sowie 80 % biegefester macht und gleichzeitig den Zementbedarf um bis zu 50 % reduziert.

Der strategische Ansatz überzeugt. Für lediglich 100.000 CAD finanziert Argo die erste Testphase durch unabhängige Labore. Bestätigen sich die vielversprechenden Vorstudien im August steht der Weg zur Kommerzialisierung offen. Das Timing ist ideal, denn Nordamerikas Transportbeton-Markt mit einem Volumen von 250 Mrd. USD wächst jährlich um 4,5 %. Argo setzt genau dort an, wo der Hebel am größten ist: beim Massenprodukt für die Infrastruktur, nicht bei Nischenlösungen.

Graphen könnte zahlreiche Branchen revolutionieren - von Elektronik über Energieversorgung, Medizintechnik, Luftfahrt und noch viele mehr. Was das Material so einzigartig macht? Seine elektrische Leitfähigkeit gepaart mit hoher Stabilität, Biegsamkeit und chemischer Beständigkeit verleiht ihm das Zeug zum Allrounder der Zukunft. Gelingt die Kommerzialisierung bei Beton und Asphalt könnten weitere Produkte optimiert werden.

Beton und Asphalt umgeben uns fast überall.

Beton wird zum Klimahelden

Bisher verantwortete die Zementproduktion 8 % der globalen CO2-Emissionen - pro Tonne Zement entstanden rund 650 kg Treibhausgas. Graphen ändert diese Gleichung radikal. Es ermöglicht eine Zementreduzierung um bis zu 50 % durch eine optimierte Partikelbindung. Das spart bis zu 325 kg CO2 pro Tonne Beton und steigert gleichzeitig die Lebensdauer und Eigenschaften. Das Ergebnis sind langlebigere Brücken, stabilere Hochhäuser und geringere Sanierungskosten über den Lebenszyklus.

Doch die Vorteile gehen weiter: Mit Graphen wird Beton "intelligent". Er erkennt Mikrorisse frühzeitig, widersteht Wasser vierfach besser und übersteht extreme Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden. Gerade in Teilen von Nordamerika sind diese Zusatzeigenschaften Gold wert. Argo treibt diese Innovation nun mit einer ersten Großbestellung von 1.000 l hochreinen Graphenoxids für nordamerikanische Pilotprojekte voran, was einen entscheidenden Schritt zur Marktdurchdringung darstellt.

Asphalt: Der stille Wachstumsmotor

Während Beton im Rampenlicht steht entfaltet Graphen im etwa 82 Mrd. USD schweren Asphaltmarkt sein volles Potenzial. Die Straßen gewinnen bis zu 70 % mehr Stabilität unter Last, entwickeln weniger Spurrillen bei hohem Verkehrsaufkommen und halten durch verbesserten Temperaturwiderstand deutlich länger. Für Kommunen bedeutet das dreifachen Nutzen:

geringere Neubaukosten längere Wartungsintervalle weniger Verkehrsbehinderungen.

Pilotprojekte in Vancouver zeigen bereits, wie graphenverstärkter Asphalt "Smart Roads" ermöglicht mit integrierter Sensorik für Echtzeit-Monitoring.

Ein Markt mit Turbo-Wachstum

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Der globale Graphenmarkt wird laut Precedence Research bis 2034 mit 31,7 % jährlich auf fast 7 Mrd. USD wachsen. Nordamerika allein steigert seine Umsätze von 50 Mio. USD in 2024 auf 850 Mio. USD in 2035. Baustoffe sind hier der entscheidende Wachstumstreiber.

Argo positioniert sich ideal in diesem Ökosystem:

Der strategische Namenswechsel zu "Argo Graphene Solutions" unterstreicht den Fokus.

Skalierbare Lieferketten ermöglichen schnelles Wachstum.

Regulatorischer Rückenwind durch CO2-Bepreisung und ESG-Vorgaben beschleunigt die Adoption.

Die US-Tochter Argo Green Concrete Solutions Inc. sichert den Zugang zum US-Markt.

Fonds und Investoren suchen genau solche Player. Unternehmen, die in traditionellen Sektoren messbare Umweltvorteile liefern und gleichzeitig Produkte verbessern. Bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von nur 16,6 Mio. CAD bei einem Aktienkurs von 0,90 CAD bietet Argo das asymmetrische Chancenprofil eines Technologieinnovators in einem Riesenmarkt.

Chart Argo Living Soils Stand 30.06.2025, Quelle: Refinitiv.com

Graphen transformiert die Bauindustrie von Grund auf und Argo Living Soils treibt diesen Wandel an. Mit dem strategischen Partner GLC, fokussierter Führung und skalierbaren Lösungen für Beton und Asphalt steht das Unternehmen am Beginn einer massiven Kommerzialisierungswelle. Die Kombination aus CO2-Reduktion, gesteigerter Haltbarkeit und regulatorischem Rückenwind schafft ein einzigartiges Investment-Thema. Für vorausschauende Anleger ist dies die Chance, den nächsten Schritt in eine nachhaltigere Infrastruktur nicht nur zu begleiten, sondern sich frühzeitig zu positionieren um langfristig davon zu profitieren.

Interessenskonflikt

Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend "Relevante Personen") ggf. künftig Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen halten oder auf steigende oder fallende Kurse setzen werden und somit ggf. künftig ein Interessenskonflikt entstehen kann. Die Relevanten Personen behalten sich dabei vor, jederzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei unter Umständen den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.

Risikohinweis

Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf www.kapitalerhoehungen.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.

Enthaltene Werte: CA04018T3064