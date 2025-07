Köln/Frankfurt (ots) -Mit einem umfangreichen Angebot für Wintersportler, Aktivurlauber und Schneefans startet DERTOUR in die kommende Wintersaison 2025/26. "Skifahren allein steht längst nicht mehr im Vordergrund. Die Auszeit im Winter möchten unsere Gäste gerne mit besonderen Erlebnissen und spannenden Aktivitäten in der Natur verbinden", sagt Sven Schikarsky, Geschäftsführer Produkt DERTOUR Deutschland. Besonders stark ausgebaut hat DERTOUR das Angebot in den Nordischen Ländern mit neuen Aktivreisen in Finnland, Norwegen, Island und Schweden. Die Beobachtung von Polarlichtern spielt bei vielen der neuaufgelegten Reisen eine zentrale Rolle - und das nicht ohne Grund: 2025 ist ein hervorragendes Jahr, um Nordlichter zu beobachten. Die besten Chancen, sie zu sehen, bieten Regionen mit geringer Lichtverschmutzung und klarem Himmel - wie etwa Skandinavien, Island und Nordkanada.Wer das beeindruckende Lichtphänomen in Kanada beobachten möchte, für den dürfte die Erlebnisreise "Die Nordlichter des Yukon" (4 Tage) mit drei abendlichen Ausflügen zur Nordlicht-Beobachtung genau das Richtige sein.Ideale Voraussetzungen zur Beobachtung der faszinierenden Lichterscheinungen finden DERTOUR-Gäste auch bei der neuen Aktivreise "Polarlichtabenteuer Lofoten und Vesteralen" (8 Tage) oder der neuen viertägigen Tour "Faszination Polarlicht" in Altain Norwegen. Die Reisen sind ideal abgestimmt auf die neue Flugverbindung von Discover Airlines von Frankfurt nach Alta.Besonders komfortabel lassen sich die Polarlichter in Finnland bestaunen. Das neue Wilderness Hotel Saariselkä in Lappland steht für arktischen Luxus in einer zauberhaften Schneelandschaft. DERTOUR bietet die Aktivreise "Wilderness Deluxe" mit vier- oder siebentägigem Aufenthalt an.Neu ins Programm genommen wurde in Island etwa die siebentägige Autoreise "Winterabenteuer an Islands Südküste", die viele Möglichkeiten für aufregende Erlebnisse bietet: von der Gletscherwanderung oder Quad Safari über die Fahrt mit dem Schneemobil bis hin zur Walbeobachtung oder dem Flug im Flugsimulator.Für Gäste, die auch im Urlaub Wert auf Nachhaltigkeit legen, hat der Veranstalter in Norwegen die Rundreise "Das Beste aus Fjord- und Nordnorwegen im Winter" ins Programm genommen. Während der elftägigen Tour reisen die Teilnehmenden mit Bus und Bahn sowie den hybriden, mit Strom und Gas betriebenen Postschiffen von Havila Voyages.Öffentliche Verkehrsmittel werden auch bei einer neuen Reise in Finnland genutzt. "Von der Hauptstadt zum Polarlicht" führt von Helsinki über Oulu, der Kulturhauptstadt 2026, bis nach Rovaniemi am Polarkreis - Hundeschlitten-Safari inklusive. Ideal für Familien in Finnisch-Lappland ist die achttägige Reise "Nordische Weihnachtsträume". Während ihrer Zeit in Muonio besuchen Groß und Klein den Weihnachtsmann und erleben Fahrten mit dem Schneemobil und Hunde- oder Rentierschlitten.Viele familienfreundliche Angebote - teils mit professioneller Kinderbetreuung - finden DERTOUR-Urlauber auch in Deutschland und Österreich, wo der Veranstalter Unterkünfte aller Kategorien auch abseits der touristischen Hochburgen im Programm hat. Freuen können sich DERTOUR-Gäste zudem über zwei exklusive Kooperationen: Bei Intersport Rent in Österreich und der Schweiz profitieren sie bei der Online-Buchung ihrer Skiausrüstung von einem Rabatt von bis zu 20 Prozent. Die Innsbrucker Nordkettenbahnen gewähren eine Online-Ermäßigung von 10 Prozent auf Fahrten zum Top of Innsbruck.In der Schweiz hat DERTOUR zwei neue Touren mit berühmten Panoramazügen aufgelegt. Während der fünftägigen Reise "Glacier Express - Winterzauber" und der achttägigen Tour "Grand Tour of Switzerland" erleben die Passagiere die beeindruckende, schneebedeckte Bergwelt der Schweizer Alpen hautnah und genießen die Fahrt auf der Albulalinie, einer UNESCO-Welterbestrecke. Gäste der Grand Tour dürfen sich zudem auf die Fahrt mit dem Bernina Express sowie Ausflüge nach Zermatt und Jungfraujoch freuen.Auf Wunsch stellen wir gerne Preisbeispiele zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns dazu bitte unter presse@dertour.com.Bildmaterial unter: Wintererlebnisse (https://dtce.px.media/share/1751368577P6FQaesSaricfz)In unserer Bilddatenbank (https://bildarchiv.dertouristik.com/overview) finden Sie dieses und Motive zu anderen Themen zum Download. Bitte beachten Sie die dortigen Hinweise zur Nutzung.BU: Ob Polarlicht-Beobachtung, Gletscherwanderung oder Schneeschuh-Ausflug: Das Winterprogramm von DERTOUR bietet Winter-Highlights für alle Wünsche.Hintergrund:DERTOUR ist der führende Reiseveranstalter in Deutschland und Österreich für den individuellen Urlaub in Europa und weltweit. Verschiedene Anreisemöglichkeiten können flexibel mit Hotels, Ausflügen und Eintrittskarten für Events kombiniert werden. Mit seinem großen Angebot an Rundreisen ist DERTOUR führend im deutschen Reisemarkt. In der Produktlinie DERTOUR Sports bündelt der Veranstalter Reisen für Sportfans und aktive Sportler. Luxuriöse Urlaubserlebnisse bietet das Programm von DERTOUR Deluxe. DERTOUR ist Teil der DERTOUR Group. Weitere Informationen unter www.dertour.de.Die DERTOUR Group mit Sitz in Köln ist die Reisesparte der REWE Group. Sie zählt zu den führenden Reisekonzernen in Europa. Unter das Dach der DERTOUR Group gehören über 130 Unternehmen. Sie beschäftigt über 10.000 Mitarbeitende in 16 europäischen Ländern. Jährlich verreisen Millionen Gäste mit einem ihrer Reiseveranstalter oder Spezialisten. Zur DERTOUR Group zählen u. a. die Veranstalter DERTOUR, ITS, Meiers Weltreisen, Kuoni, Helvetic Tours, ITS Coop Travel, Billa Reisen, Koning Aap, Apollo, Exim Tours und Fischer, rund 2.000 Reisebüros (u. a. DERTOUR, DERPART, Kuoni, Exim, Fischer sowie Franchise- und Kooperationspartner), Hotelmarken wie Sentido, Aldiana und ananea sowie das Online-Reiseportal Prijsvrij Vakanties. Auch vor Ort ist die DERTOUR Group für ihre Gäste aktiv: Mit 71 Büros ist das konzerneigene Agenturnetzwerk in 31 Reiseländern präsent. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zielgebietsagenturen betreuen die Gäste der DERTOUR Group von der Ankunft bis zum Abflug am Urlaubsort. Weitere Informationen finden Sie auf www.dertour-group.com.Pressekontakt:Unternehmenskommunikationt: +49 69 9588-8000presse@dertour.comOriginal-Content von: DERTOUR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50596/6067745