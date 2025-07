Köln/Frankfurt (ots) -Erlebnisse auf Reisen werden für viele Urlauber immer wichtiger. Sie wünschen sich authentische Erfahrungen, die bleibende Erinnerungen schaffen. Auf der Suche nach besonders erlebnisreichen Touren werden sie bei DERTOUR fündig. Der Veranstalter hat sein Programm für den kommenden Winter noch einmal erweitert und präsentiert im neuen Erlebnisreisen-Katalog 57 Rundreisen in 33 Destinationen, von denen sechs Reisen neu ins Programm genommen wurden.Für viele ein "Once-in-a-lifetime"-Erlebnis ist die sechstägige Argentinien-Reise "Magie des Südens - Steppe, Gletscher & Eis", die durch Patagonien führt. Die Teilnehmenden der Gruppenreise entdecken die atemberaubende Naturvielfalt des Tierra del Fuego Nationalparks auf Feuerland, genießen eine unvergessliche Katamaranfahrt auf dem Beagle-Kanal und bestaunen den imposanten Perito Moreno Gletscher - ein majestätisches Naturwunder aus Eis.Wer die magischen Nordlichter beobachten möchte, findet in den Nordwest-Territorien von Kanada ideale Bedingungen. Besonders eindrucksvoll lässt sich das magische Himmelsspektakel im Aurora Village, einem Tipi-Dorf rund 30 Minuten entfernt von der Hauptstadt Yellowknife, beobachten. Genau dahin führt die neue DERTOUR Erlebnisreise "Aurora Village - Northern Lights". Die viertägige Tour lässt sich perfekt kombinieren mit einem Städteaufenthalt in Toronto oder Vancouver.Ebenfalls sehr gute Voraussetzungen, Polarlichter zu sehen, bietet die Finnland-Reise "Perle am Inarisee", die neu ins Erlebnisreisen-Programm genommen wurde. Mit ihren abenteuerlichen Ausflügen und Aktivitäten (u. a. Hundeschlittenfahrt, Besuch einer Rentierfarm, Schneemobil-Safari, Schneeschuhwanderung) und der exklusiven Lodge in den arktischen Wäldern, in der die Gäste wohnen, hat die sechstägige Reise das Potenzial zum 'Hidden Gem'.Ausgebaut hat DERTOUR im kommenden Winter auch das Angebot an Bahnerlebnisreisen. In der Schweiz sind zwei Touren mit berühmten Panoramazügen neu im Programm. Während der Erlebnisreise "Bernina- und Glacier Express Winterzauber" (5 Tage) fahren die Gäste auf den schönsten Schienenstrecken der Schweizer Alpen. Auf den höchsten Bahngleisen Europas und den steilsten der Welt nimmt der Bernina Express seine Gäste mit auf eine einmalige Reise durch 55 Tunnel und über 196 Brücken. Im Panoramawagen des Glacier Express genießen sie atemberaubende Ausblicke auf eine der schönsten Gegenden der Alpen. Ebenfalls inklusive ist eine Fahrt mit der Matterhorn Gotthard Bahn nach Zermatt.Wer etwas länger unterwegs sein möchte, findet in der achttägigen Tour "Grand Tour of Switzerland - Winterfaszination" eine passende Alternative. Zusätzlich zu den Fahrten mit dem Bernina- und Glacier Express beinhaltet die Reise die Bahnfahrt von Luzern nach Interlaken und einen Ausflug zum Jungfraujoch, dem Dach Europas.Ganz neu bei DERTOUR Erlebnisreisen: Es gibt ein spezielles Angebot für Solo-Traveller. Die 13-tägige geführte Aktivreise "Sri Lanka für Singles und Alleinreisende" bietet ihnen ein sehr abwechslungsreiches Programm und einzigartige Reiseerlebnisse in Gemeinschaft. Die Teilnehmenden besuchen historische Königstädte und wandern durch den Dschungel, Teeplantagen und auf dem Hochplateau Hortain Plains, einer der schönsten Naturlandschaften der Welt. Sie besichtigen u. a. den Höhlentempel von Dambulla, genießen den Ausblick von der Sigiriya-Felsenfestung und entspannen am Strand des Indischen Ozeans. Mit seinem großen Angebot an Rundreisen ist DERTOUR führend im deutschen Reisemarkt. In der Produktlinie DERTOUR Sports bündelt der Veranstalter Reisen für Sportfans und aktive Sportler. Luxuriöse Urlaubserlebnisse bietet das Programm von DERTOUR Deluxe. DERTOUR ist Teil der DERTOUR Group. DERTOUR, DERPART, Kuoni, Exim, Fischer sowie Franchise- und Kooperationspartner), Hotelmarken wie Sentido, Aldiana und ananea sowie das Online-Reiseportal Prijsvrij Vakanties. Auch vor Ort ist die DERTOUR Group für ihre Gäste aktiv: Mit 71 Büros ist das konzerneigene Agenturnetzwerk in 31 Reiseländern präsent. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zielgebietsagenturen betreuen die Gäste der DERTOUR Group von der Ankunft bis zum Abflug am Urlaubsort. Weitere Informationen finden Sie auf www.dertour-group.com.Pressekontakt:PressekontaktUnternehmenskommunikationt: +49 69 9588-8000presse@dertour.comOriginal-Content von: DERTOUR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50596/6067744