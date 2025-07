Im mittelständischen Private-Equity-Geschäft hat es in den vergangenen Jahren auf der Finanzierungsseite einen enorm starken Wettbewerb gegeben, den in der Tendenz die Debt-Fonds für sich entscheiden konnten. Doch im Mid-Cap-Segment ist der Dealflow derzeit unverändert verhalten. Das führt dazu, dass das Segment darunter bei manchen Finanzierungsgebern in den Blick rückt, berichtet Christian Wolber, Head of Debt Advisory der Finanzierungsberatung Gracher, bei FINANCE-TV: "Der Small-Cap-Bereich ist in Sachen M&A stetig aktiv. Wir sehen einiges an Aktivität und durchaus auch kompetitive Finanzierungsprozesse." Bemerkenswert ist, dass gerade eine Anbietergruppe auf dem Vormarsch ist, die man im deutschen Small-Cap-Leveraged-Finance-Geschäft eher nicht als maßgebliche Kraft erwartet hätte: "Österreichische Banken sind sehr aktiv und drängen verstärkt in den deutschen Small- und Lower-Mid-Cap-Markt", berichtet Wolber. Dies sorge dafür, dass sich auch im Small-Cap-Segment kompetitive Auswahlprozesse mit über zehn Banken aufsetzen ließen. Welche Rolle Debt-Fonds im Small-Cap-Markt spielen, welche Sparkassen das Potential zur "lokalen Wildcard" in kompetitiven Finanzierungsprozessen haben und welche Partei in Small-Cap-LBO-Finanzierungsprozessen aktuell die stärkste Verhandlungsposition hat - die Antworten gibt der Finanzierungsberater Christian Wolber im FINANCE-TV-Gespräch.