Rottweil (ots) -Im Alltag großer Bauprojekte sind es oft die kleinen Dinge, die einen spürbaren Unterschied machen. Mit einer neuen Produktgeneration zeigt XBK-KABEL (www.xbk-kabel.de (http://www.xbk-kabel.de)), wie sich durch gezielte Verbesserungen in der Kabelkennzeichnung Effizienz und Nachhaltigkeit zugleich steigern lassen: Ab sofort sind bestimmte Installationsleitungen mit einer Längenmarkierung sowie einer dauerhaften Produktkennzeichnung erhältlich. Die Auslieferung erfolgt über den regulären Fachgroßhandel.Mehr Überblick - weniger AbfallDie Längenmarkierung auf dem Kabel hilft Handwerkern und Installateuren dabei, den Materialeinsatz besser einzuschätzen. Das Ergebnis: Weniger Abschnitte, weniger Reste, weniger Kupfer im Abfall. Angesichts steigender Rohstoffpreise und wachsender Anforderungen an nachhaltiges Bauen ist das ein einfacher, aber entscheidender Schritt in die richtige Richtung. Jährlich entstehen allein durch Verschnitt mehrere tausend Tonnen Kupfermüll, insofern zählt jede Reduktion. Gleichzeitig wird bei konkreten Arbeitsschritten Zeit eingespart: Ein Vorteil, der besonders dann ins Gewicht fällt, wenn Teams unterbesetzt sind oder mehrere Baustellen parallel betreut werden müssen. Jeder Arbeitsschritt, der vereinfacht wird, schafft Freiräume und senkt die Belastung der Fachkräfte vor Ort.Sicherheit und Nachvollziehbarkeit bei der BauabnahmeNeben der Längenangabe sorgt eine dauerhaft lesbare Produktkennzeichnung direkt auf dem Kabelmantel dafür, dass nachgewiesen werden kann, welche Produkte verbaut wurden. Das ist besonders relevant für die Bauabnahme und gibt allen Beteiligten auch noch nach Abschluss der Arbeiten mehr Sicherheit. Die neuen Kennzeichnungen wurden gezielt für die Praxis entwickelt - mit Blick auf die Bedürfnisse derer, die tagtäglich auf Baustellen arbeiten.Thomas Landerer, Vertriebsleiter Elektro-Großhandel bei XBK-KABEL kommentiert: "Manchmal braucht es keine große Erfindung, sondern nur eine gezielte Verbesserung, die den Arbeitsalltag leichter macht. Unsere neue Längenmarkierung ist so ein Beispiel. Wer auf der Baustelle arbeitet, weiß: Jedes unnötige Stück Leitung, das abgeschnitten und entsorgt werden muss, ist ein Stück verschwendeter Rohstoff - in diesem Fall Kupfer. Unsere neue Kennzeichnung hilft dabei, genau das zu vermeiden. Gleichzeitig spart sie Zeit und unterstützt eine saubere Dokumentation der verwendeten Materialien. Damit leisten wir einen konkreten Beitrag zu einem effizienteren und verantwortungsvolleren Umgang mit Ressourcen. Es geht uns darum zu zeigen, dass kleine Innovationen große Wirkung entfalten können - ganz besonders dort, wo täglich praktische Lösungen gebraucht werden."Über XBK-KABELDie XBK-KABEL Xaver Bechtold GmbH mit Sitz in Rottweil produziert seit über 90 Jahren hochwertige Kabel und Leitungen für Industrie, Handwerk und Großinstallationen. Das Produktportfolio reicht von Energie- und Steuerkabeln über Mantel-, Gummi- und Silikonleitungen bis hin zu Speziallösungen wie PYROSET® und GLOBALFLEX®. Qualität, Sicherheit und Innovationskraft "Made in Germany" zeichnen XBK-KABEL aus - vom Rohstoff bis zur Rolle.