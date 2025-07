Nach Darstellung von SMC-Research wird die Umsatzdynamik von Pyrum nach einem Wachstum um 51 Prozent im ersten Halbjahr in der zweiten Jahreshälfte wegen der steigenden rCB-Pelletproduktion weiter anziehen. Perspektivisch wird ein weiteres eigenes Werk einen Beitrag leisten, dafür hat das Unternehmen zuletzt die Genehmigung des vorzeitigen Baubeginns erhalten - der nächste Meilenstein. SMC-Analyst Holger Steffen sieht große Wachstums- und Gewinnchancen für das Unternehmen und leitet daraus ein hohes Kurspotenzial ab.

Die Umsätze von Pyrum steigen laut SMC-research kontinuierlich - im ersten Quartal um 51 Prozent auf 509 Tsd. Euro - bewegen sich aber absolut noch auf einem niedrigen Niveau, weswegen die Gesellschaft operativ weiter deutlich defizitär wirtschafte. Da mit der nun bevorstehenden Inbetriebnahme der neuen Mahl- und Pelletieranlage die Produktion von rCB-Pellets kräftig steigen werde, werde die Umsatzdynamik im zweiten Halbjahr weiter anziehen. Für das Gesamtjahr erwarte das Management daher einen Konzernumsatz von 4,5 bis 6,0 Mio. Euro und ein EBIT von -8,5 bis-10,5 Mio. Euro (nach 2 Mio. Euro resp. -8,9 Mio. Euro im Vorjahr).

Im nächsten Jahr werde der positive Effekt der höheren Pellets-Produktion dann über zwölf Monate zu spüren sein und ein weiteres deutliches Umsatzwachstum sowie ein ausgeglichenes EBITDA ermöglichen, bevor ab 2027 auch unter dem Strich positive Ergebnisse ausgewiesen werden sollen, so die Analysten.

Obwohl sie in ihrem Modell noch etwas vorsichtiger kalkuliert haben, stufen sie die Pläne als erreichbar ein, denn die Gesellschaft mache stetig wichtige Fortschritte. So habe sie kürzlich die Genehmigung für den vorzeitigen Baubeginn des zweiten eigenen Werks erhalten, so dass im Juli der erste Spatenstich folgen könne. Auch die Planungen der Partnerprojekte schreiten voran, in Tschechien könnte im Spätsommer die Baugenehmigung erteilt werden.

Insgesamt sehen die Analysten eine starke Basis für eine nachhaltig hohe Umsatzdynamik mit deutlich steigenden Margen in den nächsten Jahren. Daraus leiten sie ein Kursziel von 53,00 Euro ab, das ein großes Aufwärtspotenzial signalisiere. Mit weiteren wichtigen Fortschritten sollte die Aktie dieses Potenzial realisieren, wobei der nächste zentrale Meilenstein eine große Finanzierung für die nächsten Werksprojekte sei. Die Analysten bestätigen ihr Urteil "Speculative Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 02.07.2025 um 8:45 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 01.07.2025 um 18:15 Uhr fertiggestellt und am 02.07.2025 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/07/2025-07-02-SMC-Comment-Pyrum_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.