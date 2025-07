Die aktualisierte Version von KSManage bietet eine optimierte Überwachung und intelligente Verwaltung für GB200/B200-Systeme, verbessert die Genauigkeit der Fehlerlokalisierung auf 92 und steigert die Auslastung der Flüssigkeitskühlung um 50 - damit KI-Workloads noch zuverlässiger und nachhaltiger werden.

KAYTUS, ein führender Anbieter von KI-basierten und flüssigkeitsgekühlten End-to-End IT-Infrastrukturlösungen, hat die Veröffentlichung der verbesserten Version KSManage V2.3 seiner fortschrittlichen Gerätemanagementplattform für KI-Rechenzentren bekannt gegeben. Die neueste Version bietet erweiterte Überwachungs- und Steuerungsfunktionen, die speziell auf GB200- und B200-Systeme zugeschnitten sind, darunter integrierte Funktionen zur Erkennung der Flüssigkeitskühlung. Durch intelligente Automatisierung ermöglicht KSManage V2.3 einen präziseren, effizienteren und nachhaltigeren Betrieb von KI-Rechenzentren, bietet ein umfassendes, optimiertes Management der gesamten IT-Infrastruktur und maximiert die Gesamtleistung.

Mit der zunehmenden Verbreitung generativer KI-Technologien haben sich KI-Rechenzentren zu einer wichtigen Infrastruktur für Innovationen in den Bereichen künstliche Intelligenz und Big Data entwickelt. Geräte der nächsten Generation wie die B200 und GB200 von NVIDIA werden rasch eingeführt, um den wachsenden Anforderungen an die KI-Rechenleistung gerecht zu werden. Ihre fortschrittlichen Architekturen unterscheiden sich jedoch erheblich von herkömmlichen Systemen, sodass komplexere Managementlösungen erforderlich sind. So integriert die GB200 beispielsweise zwei B200 Blackwell-GPUs mit einer Arm-basierten Grace-CPU und schafft damit eine leistungsstarke Konfiguration, die neue Herausforderungen für das Management mit sich bringt. Von der Überwachung des Hardware-Status bis zur Software-Planung sind präzisere und intelligentere Steuerungsmechanismen unerlässlich, um die Betriebseffizienz aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus führt die erhöhte Rechenleistung dieser Geräte zu einem höheren Energieverbrauch, was das Risiko von Leistungsengpässen oder sogar Systemausfällen im Falle von Störungen erhöht. Infolgedessen sind Energieeffizienz und Echtzeit-Systemüberwachung für die Gewährleistung der Stabilität und Nachhaltigkeit des Betriebs von KI-Rechenzentren von entscheidender Bedeutung.

KSManage bietet intelligentes, optimiertes Management für KI-Rechenzentren

KSManage basiert auf umfangreicher Erfahrung im traditionellen Gerätemanagement auf und unterstützt mehr als 5.000 Gerätemodelle. Das umfassende Management-Framework umfasst IT-, Netzwerk-, Sicherheits- und andere Infrastrukturkomponenten. Die Plattform ermöglicht die Echtzeitüberwachung kritischer Serverkomponenten, darunter CPU, Arbeitsspeicher und Speicherlaufwerke. Mithilfe intelligenter Algorithmen kann KSManage potenzielle Fehler vorhersagen, Frühwarnungen ausgeben und vorbeugende Wartungsmaßnahmen unterstützen, um sicherzustellen, dass Server mit maximaler Leistung arbeiten und das Risiko ungeplanter Ausfallzeiten zu reduzieren.

Das aktualisierte KSManage bietet eine umfassende Überwachung der wichtigsten Leistungsindikatoren für GB200- und B200-Geräte, darunter GPU-Leistung, CPU-Auslastung und Speicherbandbreite. Durch 3D-Echtzeitmodellierung visualisiert es dynamisch die Ressourcenverteilung und passt die Zuweisung intelligent an die Arbeitslastanforderungen an. Die Plattform verfügt außerdem über ein automatisiertes Netzwerk-Topologie-Management, das eine Echtzeitoptimierung der NVLink-Konnektivität ermöglicht und zu einer Steigerung der Betriebseffizienz um 90 beiträgt. Während des Trainings großer Modelle weist KSManage automatisch mehr Rechenressourcen für relevante Aufgaben zu und optimiert so die Verteilung von CPU, GPU und anderen Komponenten. Dies gewährleistet eine höhere Geräteauslastung, eine verbesserte Recheneffizienz und deutlich schnellere Trainingszeiten.

Speziell für die intelligente Fehlererkennung führt das aktualisierte KSManage ein dreistufiges Überwachungsframework ein, das die Komponenten-, Maschinen- und Cluster-Ebene umfasst. Auf Komponentenebene nutzt es das PLDM-Protokoll, um eine präzise Überwachung kritischer Metriken wie des GPU-Speicherstatus zu ermöglichen. Wenn Rechenfehler in B200-GPUs erkannt werden, analysiert KSManage schnell die Fehlerprotokolle, um zwischen Hardwarefehlern und Softwarekonflikten zu unterscheiden, erreicht eine Genauigkeit von über 92 bei der Fehlerlokalisierung und ergreift rechtzeitig Korrekturmaßnahmen. Auf Maschinenebene integriert KSManage sowohl BMC-Out-of-Band-Protokolle als auch OS-In-Band-Protokolle, um eine schnelle und zuverlässige Hardware-Diagnose zu unterstützen. Auf Cluster-Ebene ermöglicht die föderierte Management-Technologie eine domänenübergreifende Alarmkorrelation und -analyse und löst Selbstheilungsmechanismen aus, die innerhalb von Sekunden auf Risiken reagieren können. Das System synchronisiert sich außerdem mit einer hochpräzisen Lösung zur Überwachung von Flüssigkeitslecks, um die Gerätesicherheit zu erhöhen. Zusammen reduzieren diese Funktionen die mittlere Reparaturzeit (MTTR) erheblich und verbessern die mittlere Zeit zwischen Ausfällen (MTBF), wodurch eine höhere Stabilität und Ausfallsicherheit im gesamten Betrieb von KI-Rechenzentren gewährleistet wird.

Intelligentes Management von grünen, flüssigkeitsgekühlten KI-Rechenzentren

Da die Leistungsdichte in KI-Rechenzentren weiter zunimmt, ist die Kühlung zu einem entscheidenden Faktor geworden, der sowohl die Geräteleistung als auch die Betriebslebensdauer beeinflusst. Um dieser Herausforderung zu begegnen, wurde die Flüssigkeitskühlungstechnologie, die für ihre hohe thermische Effizienz bekannt ist, in der KI-Infrastruktur der nächsten Generation weit verbreitet.

Das aktualisierte KSManage verfügt über eine neue Funktion zur Erkennung der Flüssigkeitskühlung, die sowohl die Effizienz als auch die Sicherheit des Flüssigkeitskühlungsbetriebs in KI-Rechenzentren verbessert. Das System überwacht in Echtzeit wichtige Parameter wie Kühlmitteldurchfluss, Temperatur und Druck und gewährleistet eine stabile und optimale Leistung der Flüssigkeitskühlungsinfrastruktur. Durch die Analyse von Daten zum Stromverbrauch der Chips und zum Druck im Kühlkreislauf verwendet KSManage einen Algorithmus zur Mehrzieloptimierung, um die Durchflussraten dynamisch anzupassen und die optimale Kühlmittelverteilung bei unterschiedlichen Arbeitslasten zu berechnen. Dank der präzisen Steuerung durch KI erreicht die Plattform eine 50-prozentige Verbesserung der Durchflussausnutzung und sorgt für bis zu 10 Prozent zusätzliche Energieeinsparungen im Flüssigkeitskühlsystem.

Darüber hinaus erhöht KSManage die Betriebssicherheit durch die Echtzeit-Erkennung von Anomalien im Flüssigkeitskühlsystem. Wenn Probleme wie abnormale Durchflussraten, Druckschwankungen, Fehler bei der Temperaturregelung oder Kondensation erkannt werden, löst das System sofortige Warnmeldungen aus und liefert detaillierte Fehlerdiagnosen, sodass Wartungsteams Probleme schnell identifizieren und beheben können. Im Falle eines kritischen Kühlmittellecks koordiniert KSManage die Reaktion mit der Kühlmittelverteilungseinheit (CDU) im Millisekundenbereich. Nach der Erkennung schaltet das System den Kühlmittelfluss sofort ab und leitet eine automatische Abschaltung der CDU ein, um einen maximalen Schutz der Geräte und der Infrastruktur zu gewährleisten.

Für Hochleistungsgeräte wie GB200 und B200 bietet KSManage ein detailliertes Energieverbrauchsmanagement auf GPU-Ebene. Es passt die TDP-Schwellenwerte (Thermal Design Power) der H100/B200-GPUs dynamisch an und integriert intelligente Temperaturregelungstechnologien wie frequenzvariable Fluorpumpen in das Flüssigkeitskühlsystem. Diese Optimierungen tragen dazu bei, die Energieeffizienz (PUE) auf unter 1,3 zu senken. Darüber hinaus nutzt das Modul für die Interaktion zwischen Stromversorgung und Umgebung der Plattform KI-Algorithmen, um potenzielle Ausfälle des Kühlsystems vorherzusagen. Durch die synergetische Optimierung von Rechenleistung und Energieverbrauch reduziert KSManage den Stromverbrauch pro Schrank um 20 %, wodurch die Ausfallraten der Geräte effektiv gesenkt und die Gesamtenergieeffizienz verbessert werden.

KSManage wurde weltweit in einer Vielzahl von Branchen erfolgreich eingesetzt, darunter Internet, Finanzen und Telekommunikation. Mit seinen intelligenten, ausgereiften und nachhaltigen Managementfunktionen ist es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für die Überwachung des Gerätebetriebs in KI-Rechenzentren geworden. In einem bemerkenswerten Fall konnte ein KI-Rechenzentrum in Zentralasien durch den Einsatz der intelligenten Diagnosefunktionen von KSManage seine Betriebseffizienz mehr als vervierfachen. Die Zeit für die Behebung von Gerätefehlern wurde ebenfalls um 80 reduziert. Die Überwachung und Steuerung des Flüssigkeitskühlsystems sowie die Optimierung der Firmware trugen insgesamt zu einer Senkung des Energieverbrauchs um 20 bei. Darüber hinaus konnte die Lebensdauer der Hardware um ein bis zwei Jahre verlängert werden.

KSManage spielt weiterhin eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung eines effizienten, stabilen und nachhaltigen Betriebs der KI-Rechenzentrumsinfrastruktur.

Über KAYTUS

KAYTUS ist ein führender Anbieter von KI-basierten und flüssigkeitsgekühlten End-to-End IT-Infrastrukturlösungen und bietet eine Reihe von innovativen, offenen und umweltfreundlichen Infrastrukturprodukten für Cloud, KI, Edge und andere aufkommende Anwendungsszenarien. Mit einem kundenzentrierten Ansatz reagiert KAYTUS durch sein agiles Geschäftsmodell flexibel auf die Bedürfnisse der Nutzer. Erfahren Sie mehr unter KAYTUS.com, und folgen Sie uns auf LinkedIn und X.

