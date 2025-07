EQS-News: ALBIS Leasing AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

ALBIS Leasing AG verzeichnet starke Neugeschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2025 - Kerngeschäft bleibt Wachstumstreiber



02.07.2025 / 09:03 CET/CEST

Neugeschäftsvolumen wächst in H1 2025 um fünf Prozent auf 54,3 Mio. EUR (H1 2024: 51,5 Mio. EUR)

Kerngeschäft legt gegenüber Vorjahr noch einmal spürbar um acht Prozent zu

Marge steigt leicht gegenüber Vorjahr auf 18,3 Prozent (H1 2024: 17,9 Prozent)



Hamburg, 2. Juli 2025. Die ALBIS Leasing AG (im Folgenden "ALBIS", ISIN: DE0006569403, WKN: 656940, www.albis-leasing.de) verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein Wachstum im Neugeschäftsvolumen um fünf Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 54,3 Mio. EUR (H1 2024: 51,5 Mio. EUR). Wesentlicher Treiber der Entwicklung war vor allem der strategische Fokus auf das Kernsegment "Handel/Hersteller". Zugleich entwickelte sich das Neugeschäft in den Segmenten "E-Bike-Vermittler" und "EDEKA-Kaufleute" leicht über dem Vorjahresniveau.

Im Hinblick auf die Neugeschäftsmarge konnte erneut ein sehr gutes Niveau erreicht werden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg die absolute Marge im ersten Halbjahr 2025 um 0,8 Mio. EUR auf 9,9 Mio. EUR an. Zugleich stieg auch die prozentuale Marge leicht auf 18,3 Prozent. "Die gute Volumen- und Margenentwicklung unseres Neugeschäfts ist insbesondere auf unser starkes Händler- und Herstellersegment zurückzuführen", sagt Sascha Lerchl, Vorstand der ALBIS. "Dieses Segment bleibt unser wichtigstes Wachstumsfeld - hier sehen wir die größte Perspektive für weiteres organisches Wachstum", erläutert Sascha Lerchl.

Auf Quartalsebene verzeichnete die ALBIS ebenfalls eine sehr positive Dynamik in der Neugeschäftsentwicklung. So legte das Neugeschäftsvolumen im zweiten Quartal um 31 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2025 (23,5 Mio. EUR) und um 14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (27,1 Mio. EUR) auf 30,8 Mio. EUR zu. Auch hier war der zentrale Treiber das Kernsegment: Dort lag das Neugeschäftsvolumen mit 18,4 Mio. EUR um 23 Prozent über dem ersten Quartal 2025 (15,0 Mio. EUR) und 19 Prozent über dem Vorjahresquartal (15,5 Mio. EUR). Die Risikolage im Portfolio der ALBIS war im zweiten Quartal 2025 weiterhin stabil - trotz des makroökonomisch und geopolitisch anhaltend herausfordernden Umfelds.

Auf Gesamtjahressicht plant die ALBIS, wie bereits in der gestrigen Ad-hoc-Mitteilung kommuniziert und erläutert wurde, nun mit einem Neugeschäftsvolumen zwischen 100,0 Mio. und 107,5 Mio. EUR. Sascha Lerchl sagt: "Wir werden uns auch in der zweiten Jahreshälfte 2025 auf das für uns profitable Neugeschäft konzentrieren. In Bezug auf unsere Ergebniserwartung für 2025 werden wir zudem in den nächsten Wochen und Monaten weiterhin genau darauf blicken, ob die Risikolage in unserem Portfolio im Rahmen unserer Erwartungen bleibt. Aufgrund der hohen Granularität und Diversifizierung in unserem Portfolio bin ich hierbei aber zuversichtlich."



Weiterführende Informationen zur aktuellen Geschäftsentwicklung und zu den strategischen Zielen der ALBIS sind im Bereich "Investoren" auf der Unternehmenswebsite aufzufinden: www.albis-leasing.de/investoren .



Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

ALBIS Leasing Gruppe

Stefanie Wallis

Ifflandstraße 4

22087 Hamburg

T+49 (0) 40 808100 129

Stefanie.Wallis@albis-leasing.de



Über ALBIS Leasing:

Die ALBIS Leasing Gruppe ist seit über 35 Jahren erfolgreich am Leasingmarkt tätig. Der in Hamburg ansässige Konzern ist banken- und herstellerunabhängig und unterstützt deutschlandweit Kleinunternehmer und Mittelständler bei den Finanzierungen ihrer Geschäftsvorhaben. Für Händler und Hersteller ist ALBIS ein kompetenter und zuverlässiger Partner bei der Absatzfinanzierung. Rund 100 Mitarbeiter beraten und betreuen Unternehmen verschiedener Branchen zu Leasing, Mietkauf und E-Commerce-Lösungen. Im Laufe der Jahre hat ALBIS zu zahlreichen Neuerungen in der Leasingbranche beigetragen, u. a. mit dem ausgezeichneten ALBIS Leasing Portal zur digitalen Abwicklung von Leasinggeschäften.

02.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

